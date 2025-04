(P) De la București în toată lumea: ETF-ul românesc BET-TRN disponibil la nivel global

InterCapital Asset Management, cel mai mare manager independent de investiții din Croația, cu active de 650 de milioane de euro sub administrare, își continuă extinderea regională. Investitorii români au acum acces direct la ETF-ul InterCapital BET-TRN UCITS (ICBET) prin intermediul platformei Interactive Brokers, una dintre cele mai importante platforme de tranzacționare din lume.

ICBET este primul ETF listat pe Bursa de Valori București (BVB) care urmărește indicele de referință românesc BET-TRN, ce reflectă atât creșterea prețurilor, cât și dividendele nete ale principalelor companii listate din România. Odată cu disponibilitatea ETF-ului pe Interactive Brokers, investitorii români beneficiază de un canal rapid și accesibil pentru a investi pe piața locală, totul cu doar câteva clickuri. ETF-ul este de asemenea disponibil la nivel local prin orice broker autorizat din România.

„Această lansare marchează un nou reper în misiunea noastră de a aduce Europa de Sud-Est mai aproape de investitorii globali. Faptul că ETF-urile noastre sunt disponibile prin Interactive Brokers reprezintă rezultatul a mai multe luni de eforturi și a unei convingeri profunde că regiunea în care operăm, care include Croația, România și Slovenia, merită o vizibilitate mai mare și fluxuri de investiții mai consistente. Acestea sunt piețe cu fundamente solide, evaluări atractive și randamente ridicate ale dividendelor, dar care rămân subreprezentate în portofoliile globale. Suntem mândri să contribuim la reducerea acestui decalaj. Mai important, credem că această inițiativă va sprijini direct piețele de capital locale, în special în România, unde investițiile în ETF-uri se concretizează prin creșterea fluxurilor de capital pentru companiile listate pe Bursa de Valori București”, a declarat Ivan Kurtović, CEO InterCapital Asset Management.

Ivan Kurtović, CEO InterCapital Asset Management

Mai multe ETF-uri InterCapital disponibile pentru investitorii români

Pe lângă ICBET, utilizatorii români ai platformei Interactive Brokers au acces și la alte trei ETF-uri administrate de InterCapital:

• ICSLO – Urmărește indicele SBITOP Total Return, principalul indice bursier al pieței de acțiuni din Slovenia, ce include cele mai tranzacționate nouă companii de tip blue-chip, cu reinvestirea dividendelor. Este listat și pe BVB.

• ICCRO – Replică indicele CROBEX10 Total Return, format din cele mai lichide zece companii listate la Bursa de Valori din Zagreb, oferind o expunere amplă pe piața bursieră din Croația.

• ICASH – urmărește indicele 1M €STR (Rata pe termen scurt în euro) și oferă investitorilor o opțiune de investiție foarte lichidă și conservatoare pe piața monetară în euro, concepută pentru păstrarea capitalului și randamente pe termen scurt.

În curând: un ETF cu obligațiuni românești

InterCapital Asset Management pregătește lansarea unui nou ETF cu obligațiuni românești, care va fi listat inițial la Bursa de Valori din Ljubljana și va deveni astfel disponibil imediat prin Interactive Brokers. Ulterior, ETF-ul va fi listat și pe Bursa de Valori București, asigurând accesibilitate atât pentru investitorii locali, cât și pentru cei internaționali.

Această inițiativă face parte din strategia mai amplă a InterCapital de a democratiza accesul la piețele de capital din Europa de Sud-Est, oferind instrumente de investiții inovatoare, eficiente din punct de vedere al costurilor și transparente pentru o nouă generație de investitori.

Despre InterCapital Asset Management

Cu aproape 20 de ani de experiență și un portofoliu care include 19 fonduri clasice și 5 ETF-uri, InterCapital este cea mai mare companie independentă de administrare a activelor din Croația, gestionând 650 de milioane de euro. De-a lungul anilor, InterCapital a demonstrat expertiză și inovație în gestionarea fondurilor de investiții cu multiple produse și servicii lansate. Mai precis, InterCapital este primul manager de active din SEE care a trecut de la fondurile UCITS clasice către ETF-uri și spațiul digital de robo-consultanță cu aplicația sa Genius. InterCapital are o strategie clară pentru a oferi produse atractive și eficiente din punct de vedere al costurilor în întreaga regiune SEE, urmându-și misiunea de a dezvolta piețele de capital regionale prin implementarea celor mai bune standarde și practici globale.

