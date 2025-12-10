Live TV

(P) Fundația Kaizen se alătură Ashoka pentru a sprijini viitorii antreprenori sociali

Kaizen Foundation_Ashoka_4

Doi noi Ashoka Fellows din Portugalia și România vor primi sprijin și finanțare din partea Fundației Kaizen, care va contribui, de asemenea, la activitatea globală a Ashoka și va consolida ecosistemul acesteia pentru inovatori sociali din întreaga lume.

Fundația Kaizen, Fundația cu Scop Social finanțată exclusiv de Kaizen Gaming, încheie un parteneriat cu Ashoka, una dintre cele mai importante organizații din lume dedicate antreprenoriatului social, pentru a sprijini noua generație de inovatori sociali și creatori ai schimbării. Prin această colaborare, Fundația Kaizen va contribui la activitatea globală a Ashoka și va finanța doi noi Ashoka Fellows (titlu acordat liderilor cu impact social sistemic) – unul în Portugalia și unul în România.

De mai bine de 40 de ani, Ashoka a construit și a dezvoltat cea mai mare rețea de antreprenori sociali din lume, cu fiecare Fellow dedicat stimulării inovației și creării de schimbări semnificative și de durată. Abordând provocări precum sărăcia, accesul la servicii medicale și dezvoltarea unor servicii publice incluzive, Ashoka creează ecosisteme pentru schimbare prin parteneriate în domeniile educației, societății civile și mediului de afaceri. Inițiativele sale pentru tineri promovează empatia, co-crearea și rezolvarea de probleme ca abilități esențiale pentru a obține schimbări la nivel de sistem.

Cei mai recenți Fellows din România includ pe Dorica Dan, care revoluționează domeniul îngrijirii pacienților cu boli rare, influențând legislația națională pentru a îmbunătăți diagnosticul și accesul la terapii. În Portugalia, Celmira Macedo elimină barierele legate de educație și alfabetizare în sănătate și sprijină elevii cu nevoi speciale, ajungând la peste 100.000 de persoane din 76 de orașe portugheze.

Cei doi noi antreprenori, identificați și selectați pentru Ashoka’s Global Fellowship, vor fi finanțați integral de Fundația Kaizen și se vor alătura unei comunități globale dinamice de Fellows din 95 de țări. Pe lângă sprijinirea operațiunilor de bază ale Ashoka, Fundația Kaizen va susține, de asemenea, oferta Ashoka Fellowship pentru toți Fellows actuali – un program conceput să susțină și să consolideze infrastructura globală, națională și regională care ajută Fellows să prospere, să își extindă impactul și să colaboreze dincolo de granițe.

Panos Konstantopoulos, Președintele Fundației Kaizen, a precizat: „Adevăratul impact începe cu oamenii, cei care îndrăznesc să își imagineze un viitor mai bun și care muncesc neobosit pentru a-l construi. Ashoka a creat una dintre cele mai puternice comunități de inovatori sociali din lume. Susținerea noilor Fellows în Portugalia și România ne permite să fim alături de persoane care abordează provocări sociale critice cu curaj și creativitate. Suntem onorați să contribuim la consolidarea comunităților pe care le deservesc.

David Bonbright, membru al Global Leadership Group din cadrul Ashoka, a comentat: „Suntem încântați să primim Fundația Kaizen în comunitatea globală de parteneri Ashoka. Accentul lor puternic pe inovație, tehnologie și impact social pe termen lung îi face un aliat natural în efortul nostru de a construi o lume în care fiecare persoană poate fi un creator al schimbării. Cu sprijinul lor, vom putea identifica și susține antreprenori remarcabili în Portugalia și România, consolidând în același timp sistemul de sprijin care le permite tuturor antreprenorilor noștri sociali să colaboreze, să învețe unii de la alții și să își extindă impactul.

Despre Fundația Kaizen

Fundația Kaizen este o Organizație cu Scop Social, finanțată exclusiv de Kaizen Gaming, una dintre cele mai mari companii GameTech din lume. Aceasta își propune să acționeze ca un catalizator al schimbării pozitive la scară globală, în parteneriat cu comunități locale, ONG-uri, instituții private și publice. Misiunea Fundației Kaizen este de a sprijini inițiative cu impact pe termen lung, care stimulează inovația și îmbunătățesc toate aspectele vieții oamenilor, cu un accent deosebit pe Societate, Educație și Mediu.
Pentru mai multe informații despre Fundația Kaizen, vă rugăm să vizitați: https://kaizen-foundation.org/

Despre Ashoka

Ashoka este cea mai mare și cea mai experimentată rețea de antreprenori sociali din lume, cu aproape 4.000 de Fellows în peste 90 de țări, concentrată pe soluții sistemice pentru cele mai mari provocări ale societății, de la reziliența climatică la educație și sănătate incluzive. Prin Ashoka Fellowship, antreprenorii beneficiază de finanțare, mentorat și acces la o comunitate globală care generează impact măsurabil și scalabil. Ashoka Fellows sunt, de asemenea, formatori de creatori ai schimbării, oferind altora capacitatea și abilitățile necesare pentru a produce schimbări pozitive în beneficiul tuturor. Prin facilitarea colaborării dintre antreprenori, investitori și instituții, Ashoka construiește ecosisteme în care inovația prosperă și în care putem activa viitoarele generații de creatori ai schimbării. Misiunea este simplă, dar transformatoare: să facem ca fiecare persoană să devină un creator al schimbării.
Pentru mai multe informații, vizitați: https://www.ashoka.org/

