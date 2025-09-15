(P) Înțelege prețul pe kWh și ce plătești de fapt pe factura de energie

Live TV

Să fim sinceri, câți dintre noi citim cu adevărat toată factura de electricitate? Cei mai mulți dintre noi ne uităm doar la valoarea finală, oftăm sau nu adânc și în final plătim. Dar de la 1 iulie 2025, când piața de energie s-a liberalizat complet, să știi ce plătești nu mai este doar o curiozitate, ci mai degrabă o necesitate.

De ce arată factura ta ca un cod secret?

Dacă factura de electricitate îți pare scrisă în hieroglife, nu e un moft al furnizorului. Fiecare linie de acolo îți spune povestea energiei, de la locul unde s-a produs, până la prize.

Toate detaliile acelea există, pentru ca tu să știi exact unde se duc banii tăi. Și nu, nu ajung toți la furnizor, chiar dacă pe factură vezi doar numele lui.

Anatomia unei facturi: cele 9 componente care îți afectează portofelul

Energia electrică pe care o plătești lunar se împarte în 9 componente, grupate în 3 categorii mari:

1. Costul energiei active (1)

Aici vine partea interesantă: din iulie 2025, acest cost nu mai este reglementat. Furnizorul îl stabilește liber, în funcție de costurile de achiziție, costurile de furnizare și marja de profit. Practic, acum ai puterea să alegi cine îți vinde energia și la ce preț.

2. Cheltuielile logistice

Transportul (2) și serviciile de sistem (3). Banii aceștia merg către Transelectrica, care se asigură că energia ajunge din centrala producătorului până la tine în comunitate și se asigură că sistemul electroenergetic național (SEN) nu se prăbușește.

Distribuția (4). Suma plătită Operatorului de Distribuție regional care se ocupă cu rețeaua de electricitate, până la ultimii stâlpi (sau metri de cablu îngropat) de pe strada ta.

3. Taxe și accize

Aici statul român își ia partea lui: contribuția de cogenerare (5), certificatele verzi (6), contribuția pentru CfD (7), acciza (8) și TVA-ul (9). Da, sunt multe și da, sunt obligatorii.

Din cele 9 componente, doar una rămâne la furnizorul tău. Restul de 8 se duc către producători, transportatori, distribuitori și stat.

Ce se schimbă odată cu liberalizarea?

E destul de simplu, acum poți alege cu cine faci afaceri pentru partea cea mai importantă, costul energiei active. Nu mai ești blocat cu același furnizor care îți dicta prețul.

Gândește-te că dacă înainte erai ca un client la un restaurant cu meniu fix, acum ești ca la un food-court, unde ai opțiuni multiple, poți compara prețurile și tipurile de servicii oferite.

Cum să nu fii păcălit de „oferte minune”?

Iată câteva trucuri să nu cazi în capcane:

• Verifică contractul și detaliile facturii. Nu te lăsa dus de nas de un preț mic la energie dacă nu știi ce costuri ascunse te așteaptă.

• Caută prețul per kWh pe factura ta. Găsești Prețul final pe kWh în secțiunea cu detaliile de facturare (de regulă pe pagina doi). Acesta e costul complet pe care îl plătești pentru fiecare unitate de energie, nu doar prețul de achiziție pe care îl promovează furnizorul.

• Înțelege consumul tău. Un kilowatt-oră (kWh) înseamnă că un dispozitiv de 1000 de wați funcționează o oră. Televizorul tău de 100W care merge 10 ore pe zi = 1 kWh. Simplu, nu?

• Compară toate serviciile oferite de furnizori. Unde poți plăti, cum poți transmite indexul, unde are magazine, ce tip de servicii de relații cu clienții sunt oferite, care e termenul de plată, perioada de contract, sunt taxe de reziliere?

Realitatea din spatele prețurilor

Când vezi la știri că „prețul energiei a ajuns la 1,2 lei/kWh” sau că ai „ofertă specială la 0,8 lei/kWh”, să știi că nu asta plătești tu cu adevărat. Sau nu doar asta. Prețul final de pe factura ta include toate cele 9 componente pe care le-am discutat mai sus.

Prețul real pe care îl plătești îl găsești pe factura ta la secțiunea cu detaliile de facturare - acolo apare costul final pe kWh. Ăsta e numărul care contează cu adevărat, nu doar cifrele din ofertele care se referă doar la componenta de energie activă.

De ce e important să știi asta? Pentru că atunci când compari oferte, să compari prețurile finale, nu doar componenta de energie, mere cu mere. Și când calculezi cât te costă să lași televizorul pornit toată noaptea, să folosești prețul real de pe factura ta, nu cel din reclamele furnizorilor.

Vrei să înveți pas cu pas cum să îți calculezi prețul real pe kWh sau cum să îți citești corect factura? Intră pe Stația de energie E.ON și descoperă ghiduri practice pentru a înțelege mai bine ce plătești cu adevărat.

