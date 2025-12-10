Live TV

(P) Medicina de precizie și echipele multidisciplinare: piloni ai succesului în oncologia din România

Lupta împotriva cancerului trece printr-o transformare profundă, bazată pe două concepte esențiale: medicina personalizată și colaborarea strânsă între specialități. Din ce în ce mai mulți experți români subliniază că aceste abordări, sprijinite de Programul Național de Testare Genetică (PNTG), pot oferi pacienților oncologici șansa unui tratament adaptat și a unui prognostic mai bun.

O echipă pentru fiecare pacient

În fața unui diagnostic oncologic, nicio decizie medicală nu este simplă. Tocmai de aceea, în tot mai multe centre din țară, cazurile sunt analizate în cadrul Comisiei Oncologice Multidisciplinare (MDT) – un spațiu de dialog în care chirurgii, oncologii, radioterapeuții și anatomopatologii pun cap la cap experiența și expertiza lor pentru a stabili împreună cea mai bună strategie terapeutică.

Într-o astfel de întâlnire, fiecare pacient devine o prioritate comună. Dr. Victor Titirez, medic specialist in Chirurgia Oncoplastică și Reconstructivă a Sânului, vorbește despre valoarea acestor dezbateri colective:  „Exact acesta este scopul unui MDT: să dezbatem interdisciplinar care este atitudinea optimă de urmat pentru fiecare pacient în parte. Beneficiul este dublu: în primul rând, pacientul primește o recomandare optimă, personalizată, din partea mai multor medici care au ajuns la un consens diagnostic și terapeutic. Pe de altă parte, și pentru noi, medicii, este o posibilitate să învățăm unii de la alții. Acest lucru ne ajută să ne menținem cunoștințele actualizate.” 

Prin acest model colaborativ, tratamentele nu mai depind de perspectiva unui singur specialist, ci de forța unui colectiv care discută, argumentează și decide în beneficiul pacientului.

Diagnosticul genetic – pasul decisiv spre medicina personalizată

În paralel, sistemul sanitar românesc face pași importanți spre integrarea medicinei de precizie. Accesul la terapii inovatoare și țintite începe cu un diagnostic molecular corect, iar acest lucru devine posibil prin Programul Național de Testare Genetică (PNTG), parte a Programului Național de Oncologie.

Prof. Univ. Dr. Ovidiu Laurean Pop, expert în Anatomie Patologică, subliniază importanța acestui demers, care a început în 2023 și marchează o schimbare de paradigmă:  „Planul Național de Testare Genetică este o componentă fundamentală a modernizării sistemului sanitar românesc, care a început în anul 2023. El nu doar aliniază România la tendințele europene și globale ale medicinei de precizie, ci și creează premisele pentru o abordare integrată a sănătății publice, bazată pe prevenție, inovație și echitate.”

Prin acest program, testarea moleculară devine un pilon central al oncologiei românești, oferind pacienților șansa unui tratament precis și echitabil, bazat pe profilul genetic individual.

Prevenția și colaborarea - esențiale în cancerul de col uterin

Un exemplu grăitor despre eficiența abordării integrate este lupta împotriva cancerului de col uterin – una dintre puținele forme de cancer aproape complet prevenibile. Specialiștii atrag atenția că succesul în combaterea acestei boli depinde de un lanț complet de acțiuni: vaccinarea anti-HPV, screeningul organizat și tratamentul realizat în echipe multidisciplinare.

Prof. Dr. Elvira Brătilă, medic primar Obstetrică-Ginecologie și profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, vorbește cu convingere despre responsabilitatea comună pe care o avem în fața acestei realități: „Cancerul de col este una dintre puținele forme de cancer aproape complet prevenibile, iar această realitate ne obligă să transformăm cunoașterea științifică în acțiune. Screeningul și vaccinarea HPV nu sunt doar instrumente medicale, ci acte de responsabilitate publică, de solidaritate și de speranță.”

O nouă eră în oncologia din România

Integrarea testării genetice, colaborarea interdisciplinară și accentul pus pe prevenție conturează o nouă eră în oncologia românească – una în care deciziile medicale se bazează pe date, empatie și cooperare. Prin medicina de precizie și munca echipelor multidisciplinare, pacienții primesc nu doar tratamente mai eficiente, ci și speranța unei vieți mai lungi și mai bune.

