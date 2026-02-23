Live TV

(P) Românii care lucrează în Germania pierd anual mii de euro. Cum pot recupera taxele în 2026

Românii care lucrează în Germania pierd anual sume importante de bani dintr-un motiv simplu: nu știu că își pot recupera taxele plătite statului german. Potrivit specialiștilor MIGRO.RO, care au gestionat deja peste 78.000 de dosare, un român pierde în medie 1.800 de euro anual pentru că nu solicită recuperarea impozitului pe venit și a beneficiilor sociale (alocația pentru copii). Vestea bună este că oricine a lucrat cel puțin o lună pe teritoriul german în ultimii patru ani are dreptul să își ceară acești bani înapoi.

De ce ai bani de recuperat dacă ai lucrat în Germania?

Explicația e simplă: statul german îți oprește lună de lună din salariu mai multe taxe decât ar trebui. Vestea bună e că poți beneficia de sume consistente recuperate, cu condiția să faci pasul cel mai important: să ceri acești bani înapoi. De aici, dosarul tău este preluat de Frank, avocatul german din cadrul echipei MIGRO.RO, expert în legislația locală, gata să obțină pentru fiecare caz în parte maximul posibil. Iar dacă ești părinte, pe lângă impozitul pe venit, poți primi și diferența dintre alocația din Germania (majorată anul acesta la 259 euro) și cea din România. Un aspect care rotunjește considerabil suma finală recuperată.

Fără deplasări: bani recuperați din Germania, 100% online

Recuperarea taxelor din Germania se realizează 100% online, indiferent că ai lucrat sau lucrezi în Germania, pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp. Nu mai este nevoie de drumuri inutile și cozi la ghișee, totul se poate rezolva direct de pe telefon. Procesul este foarte simplu: faci poze documentelor pe care le ai la îndemână și le trimiți pe WhatsApp. De aici, MIGRO.RO preia toată munca grea: obține actele care lipsesc, iar avocatul german verifică și depune dosarul tău direct la autorități. La final, românii primesc banii direct în contul lor bancar.

Bilanț 2025: 14 milioane de euro înapoi la români

Această metodă simplificată și-a demonstrat deja eficiența. Doar în cursul anului 2025, echipa MIGRO.RO a reușit să recupereze peste 14 milioane de euro pentru românii care au muncit în Germania. Această sumă uriașă reprezintă taxe și alocații care, altfel, ar fi rămas statului german.

Dacă ai lucrat în Germania în ultimii 4 ani, recuperează tot ce este al tău. Află astăzi, 100% online, ce sumă te așteaptă la MIGRO.RO!

