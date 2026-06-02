(P) Schimbare majoră în București–Ilfov: gunoiul nu mai ajunge direct la groapă. Cum pot fi reduse costurile suportate de cetățeni

Toate deșeurile municipale sunt tratate înainte de eliminare, iar efectele se văd deja în costurile suportate de comunități

Sistemul de gestionare a deșeurilor din București–Ilfov a intrat într-o nouă etapă. Începând cu 1 mai, toate deșeurile municipale generate în regiune sunt tratate înainte de eliminare.

Unde ajunge acum gunoiul din București și Ilfov

Deșeurile sunt direcționate către trei instalații de tratare:

CMID Vidra – 920.000 tone/an;

Iridex – 260.000 tone/an;

Romwaste – 328.000 tone/an.

Împreună, acestea asigură o capacitate de peste 1,5 milioane tone anual.

Cea mai mare instalație TMB din sistem

La CMID Vidra funcționează una dintre cele mai mari instalații TMB din Europa, unde deșeurile sunt tratate, sortate și valorificate înainte de eliminare.

Cantitățile care ajung la depozit sunt astfel reduse semnificativ.

De ce contează pentru cetățeni

O mare parte din costurile gestionării deșeurilor sunt generate de depozitare.

Prin reducerea cantităților eliminate, autoritățile locale economisesc sume importante aferente taxelor și contribuțiilor aplicate depozitării.

În contextul politicilor europene de descurajare a depozitării, aceste economii pot deveni și mai importante în următorii ani.

La depozit ajung doar reziduurile

În prezent, la depozitul ecologic Vidra nu mai ajung deșeuri municipale în amestec.

Sunt eliminate exclusiv materialele reziduale rezultate în urma proceselor de tratare, ceea ce reprezintă una dintre cele mai importante schimbări produse în ultimii ani în domeniul gestionării deșeurilor din România.

Editor : A.D.V.