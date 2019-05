(P) Sorin Mîndruțescu, Oracle: Datele sunt noul aur negru iar Cloud-ul este cheia acestei transformări

Country Leader-ul Oracle România preconizează că în următorul deceniu companiile vor tinde spre auto-gestionare folosind în beneficiul lor tehnologia AI, automatizarea și cloud computing (n.trad. informatică dematerializată) apărând noi modele de business.

Bucureștiul a găzduit recent conferința Oracle Cloud Day dedicată comunității locale de afaceri și companiilor din domeniul IT&C. Cu această ocazie, Sorin Mindrutescu, Country Leader Oracle România, a acordat un interviu în care a împărtășit ideile sale despre digitalizare și modul în care companiile își pot modela în mod activ viitorul cu ajutorul tehnologiei.

Reporter: Trăim vremuri interesante. Datele transformă modul în care lucrăm și interacționăm. Cum putem transforma această societate bazată pe date în avantajul nostru?

Datele unei companii constituie cu adevărat esența vieții acelei organizații. Și per ansamblu, datele trebuie să fie gestionate cu mare grijă. Relativ recent a intrat în dezbateri expresia "datele sunt noul aur negru", dar nu exagerez când afirm că, aceste date generate de și despre organizația dvs. vă vor ajuta să vă propulsați într-adevăr business-ul spre progres.

Și ca să vă răspund la întrebarea: " Cum putem transforma această societate bazată pe date în avantajul nostru?", răspunsul meu este simplu: "Mergeți în direcția digitală". Transformarea digitală permite dezvoltarea unei noi categorii de modele de business, într-un mod mai agil decât competiția și prin urmare, mai potrivit pentru crearea de servicii noi și inovatoare, servicii care sunt strâns aliniate cu ceea ce clientul are nevoie de fapt. Aceste modele noi de business sunt companii cu operațiuni interne tip-fulger și cu servicii dedicate clienților; companii care sunt în măsură să exploateze toate activele organizației în timp real pentru a crea valoare maximă pentru clienți, angajați și parteneri.

Cloud-ul este cheia acestei transformări, permițând integrarea rapidă și fără probleme a aplicațiilor și datelor de la companii în cloud, în locație, pe mobil și dispozitive smart. În cloud, ciclurile de dezvoltare ale produselor sunt mai scurte, tendințele clienților pot fi observate mai rapid, iar performanțele de top pot conduce mai ușor spre idei inovatoare. Pe scurt, cloud-ul face ca toate aplicațiile, datele și procesele companiei să fie disponibile ca servicii care să poată comunica fără probleme și în timp real. Aceasta este cheia integrării digitale și, prin extensie, transformarea digitală.

Reporter: Tehnologiile emergente ne vor schimba viața. Puteți să ne spuneți viziunea dvs. asupra lumii în următorii 5 sau 10 ani? Cum ne va schimba această tehnologie viața noastră de zi cu zi? Trebuie să fim speriați de schimbare?

Predicția principală făcută de Oracle pentru următorii 10 ani este apariția structurii organizaționale care se auto-gestionează. Cum ar putea să arate această structură sau companie? Sistemele autonome se bazează pe capabilitățile AI, pe automatizare și pe cloud computing (n.trad. informatică dematerializată), care îi vor permite companiei să opereze cu o intervenție umană la nivel minim. În plus, deoarece toate acestea sunt bazate pe cloud, sistemele învață din toate bazele de date active și care rulează în cloud-ul autonom. Aceasta înseamnă că pot obține mai multe cunoștințe și date, decât ar fi posibil în cazul în care ne-am uita la sistemele din cadrul unei singure organizații, oferindu-le fiecăruia în mod continuu capabilități noi îmbunătățite.

Apoi, există impactul asupra angajaților. Tehnologiile de automatizare au avut o acoperire mediatică foarte proastă, sugerându-se că vor înlocui locurile de muncă. Adevărul este, însă, altul. Ca și în cazul oricăror alte evoluții industriale, locurile de muncă nu sunt atât de mult pierdute cât schimbate. În compania autonomă, aceste schimbări sunt spre bine. În IT, de exemplu, membrii echipei nu vor mai trebui să-și petreacă timpul pe sarcini plictisitoare și consumatoare de timp, cum ar fi patch-uri, actualizările și raportările. În schimb, aceștia pot folosi acest timp pentru sarcini mai creative și mai pline de satisfacții, care aduc o plus valoare muncii, cum ar fi reglarea performanțelor și achiziția de date. Într-adevăr, sistemele autonome fac ca furnizarea și utilizarea sistemelor IT să pară o activitate atât de ușoară, încât oricine ar putea să desfășoare. Liderii departamentelor de business își pot gestiona în acest mod singuri resursele proprii, în funcție de ce au nevoie, lăsând echipa IT liberă să se concentreze asupra formării noilor algoritmi AI. Când eliminați eroarea umană, sistemul dvs. este mai sigur, mai fiabil și mult mai securizat.

Reporter: Noul Oracle Cloud Autonom a fost declarat "cel mai important anunț din istoria Oracle". Care ar fi cele mai mari îmbunătățiri și inovații ale sale, comparativ cu celelalte tehnologii de cloud existente?

Apreciată de președintele și CTO-ul nostru (n.trad. directorul de tehnologie) Larry Ellison ca fiind una dintre cele mai importante lansări de produs pe piață din istoria Oracle, Oracle Autonomous Database (n.trad. baza de date autonomă de la Oracle) este bazată pe automatizare care permite ca baza de date să se ocupe de ea însăși, minimizând intervenția umană și eliminând sarcinile manuale. Această bază de date automată eliberează administratorii bazei de date (DBA) de activitățile de rutină și de întreținere și contribuie la reducerea riscurilor de securitate, astfel încât aceștia să se poată concentra pe un nivel ridicat de inovație și de activitate. Algoritmii adaptivi de învățare automatizată corectează, ajustează, copiază și actualizează sistemul în mod direct - tot timpul, în timp ce sistemul funcționează – asigurându-se disponibilitatea sa maximă.

În timp ce capacitatea autonomă a bazei de date autonome de la Oracle este nouă, aceasta se bazează pe zeci de caracteristici de automatizare pe care Oracle le construiește de ani de zile în software-ul bazei de date Oracle și pe hardware-ul bazei de date Exadata. Obiectivele funcțiilor autonome sunt două: în primul rând, reducerea costurilor de operare prin reducerea mentenanței manuale costisitoare și obositoare și, în al doilea rând, îmbunătățirea nivelurilor de servicii prin automatizare și mai puține erori umane.

Reporter: În ce mod ne remodelează viața tehnologiile cloud?

Tehnologia cloud și adoptarea acesteia au modificat aproape fiecare afacere, industrie și produs. De la aplicațiile care rulează tot timpul și sunt disponibile online, la măsurarea nelimitată a infrastructurii, normele tehnologice actuale ale companiilor sunt definite de aceste capacități cloud. Am ajuns la un punct remarcabil, în care companiile depășesc acum consumatorii în adoptarea tehnologiilor emergente - inclusiv inteligența artificială (AI), tehnologia blockchain, asistenții digitali, tehnologia containers, serverless și Internetul Tuturor Lucrurilor (IoT).

Aceste noi tehnologii nu mai sunt testate într-un mediu controlat; companiile le aplică în mod semnificativ în operațiunile lor, generând noi modele de business, creând noi valori și construind aplicații mai sofisticate decât oricând. Până în 2025, ne așteptăm să vedem atât furnizorii de cloud cât și companiile pe care le deservesc, cum se îndreaptă spre un nou model de cloud din generația următoare, în care aceste companii au acces la noi tehnologii, au o mai mare siguranță, o performanță îmbunătățită a prețurilor și capacități solide de automatizare.

