(P) Travel Fest by Paralela45, o săptămână de oferte spectaculoase, reduceri de până la -50% și avans minim la rezervare

În perioada 18 – 25 noiembrie 2025, Paralela45 lansează Travel Fest, cel mai mare eveniment de toamnă dedicat vacanțelor. Târgul de turism, organizat atât online, cât și offline, aduce turiștilor reduceri de până la -50%, avans minim de 10% și o selecție impresionantă de destinații noi și consacrate. Travel Fest oferă acces facil la consultanță, actualizări de preț și rezervări rapide, asigurând o experiență completă pentru orice tip de călător.

Rezervări integrate online și în toate agențiile Paralela45 și agențiile partenere

Paralela45 pune la dispoziția turiștilor toate modalitățile de rezervare, astfel încât accesul la ofertele Travel Fest să fie rapid, simplu și complet. Toate pachetele pot fi rezervate online pe platforma oficială www.paralela45.ro, unde turiștii pot explora în detaliu fiecare ofertă. Suportul este disponibil și prin e-mail sau telefonic, la numărul scurt 021 9129, iar cei care preferă interacțiunea directă pot vizita agențiile fizice Paralela45 din întreaga țară (program 09:00-18:00 în timpul săptămânii și 10:00-16:00 sâmbătă, 22 noiembrie), precum și agențiile partenere, unde consultanții oferă informații complete despre reducerile și beneficiile Travel Fest. În plus, rezervările și solicitările pot fi făcute și prin toate rețelele sociale, Facebook, Instagram, TikTok sau WhatsApp.

Travel Fest by Paralela45 este construit în jurul ideii de accesibilitate și siguranță. Ne-am dorit ca fiecare turist să poată găsi într-un singur loc informații complete, prețuri avantajoase și un proces de rezervare simplu, indiferent că preferă agenția fizică sau interacțiunea digitală. Anul acesta venim cu destinații noi, zboruri charter operate în premieră pentru România și reduceri substanțiale, tocmai pentru a încuraja planificarea responsabilă și din timp a vacanțelor, spune Ioana Burcea, Head of Business Innovation Paralela45.

Muntenegru, revelația Adriaticii pentru turiștii români

Muntenegru se numără printre cele mai spectaculoase noutăți ale verii 2026, iar Paralela45 introduce în premieră pentru România un zbor charter direct către această destinație, operat de LOT Polish Airlines. Zborurile vor avea loc între 16 iunie și 22 septembrie, deschizând accesul către stațiuni emblematice precum Ulcinj, Budva, Herceg Novi, Kotor și Dobra Voda. Vacanțele pornesc de la 499 de euro de persoană, iar fiecare rezervare beneficiază și de un extra voucher în valoare de 120 de euro/rezervare, aplicat la ultima tranșă de plată.

Algarve, eleganța Atlanticului, plaje cu stânci sculptate și stațiuni rafinate

Algarve rămâne una dintre destinațiile favorite ale românilor care caută peisaje dramatice și servicii turistice impecabile. Zborurile charter sunt disponibile între 13 iunie și 17 octombrie, iar vacanțele pornesc de la 599 de euro de persoană, beneficiind totodată de un voucher de 120 de euro/rezervare. De la plajele sălbatice din Lagos la resorturile sofisticate din Vilamoura sau golfurile ascunse din Albufeira, Algarve oferă turiștilor o combinație de relaxare, sporturi nautice, gastronomie portugheză autentică și apusuri memorabile.

Costa de la Luz, Spania Atlantică, cu sate albe și plaje nesfârșite

Costa de la Luz își întinde plajele aurii de la Tarifa până la Isla Cristina și reprezintă una dintre cele mai luminoase regiuni ale Spaniei, datorită numărului mare de zile însorite. Paralela45 oferă pachete de vacanță în perioada 16 iunie – 6 octombrie, cu prețuri începând de la 647 de euro de persoană, la care se adaugă voucherul de 120 de euro/rezervare. Stațiuni precum Punta Umbría, Matalascañas și Conil de la Frontera îmbină tradiția andaluză cu modernitatea resorturilor contemporane, făcând din Costa de la Luz o opțiune ideală pentru cei care vor liniște, plaje largi și acces rapid la Sevilla, Cadiz sau Ronda.

Kos, o Grecie caldă, prietenoasă și surprinzător de accesibilă

Insula Kos rămâne una dintre cele mai populare destinații din Grecia pentru familii și cupluri, datorită plajelor întinse, infrastructurii turistice moderne și numeroaselor obiective culturale. Charterele sunt operate între 8 iunie și 7 septembrie, iar pachetele pornesc de la doar 258 de euro de persoană + voucher de 120 de euro/rezervare inclus în ofertă. Kos este perfectă pentru plajele sale liniștite, satul montan Zia, orașul Kos cu istorie antică și atmosfera prietenoasă specifică insulelor elene.

Costa Brava, magnet pentru turiști, orașe istorice și energie mediteraneană

Revenită în oferta charter Paralela45, Costa Brava va avea zboruri directe din București, Cluj-Napoca și Iași în sezonul 2026. Cu prețuri începând de la 487 de euro de persoană din Iași, destinația este ideală pentru cei care vor combinația perfectă între relaxare la plajă și escapade culturale.

Turcia, cea mai completă ofertă charter din România

Antalya rămâne lider absolut în preferințele turiștilor români, iar în 2026 Paralela45 operează zboruri din 12 orașe, printre care București, Cluj, Timișoara, Iași, Brașov, Sibiu și Oradea. Vacanțele din perioada târgului pornesc de la 386 de euro de persoană și includ regiunile preferate de turiști: Lara, Belek, Side sau Alanya. De asemenea, Bodrum, Kusadasi și Didim completează oferta pentru cei care își doresc plaje mai boeme, porturi elegante și resorturi cu tradiție.

Cipru, Egipt, Italia și Tunisia, destinații versatile, ideale pentru orice tip de turist

Cipru rămâne una dintre cele mai sigure și accesibile destinații mediteraneene, cu plecări din București, Cluj, Iași și Timișoara. Egiptul, prin Hurghada, oferă resorturi all inclusive apreciate și plecări directe din București, Iași și Cluj. Italia vine cu două insule spectaculoase, Sicilia și Sardinia, în timp ce Tunisia este disponibilă prin zboruri charter din București și Cluj, oferind raport excelent calitate-preț.

Circuite cu reduceri de până la –150 euro în timpul Travel Fest

Pentru turiștii care își doresc mai mult decât relaxare la malul mării, Paralela45 propune o selecție amplă de circuite internaționale, create pentru a explora cultura, istoria, gastronomia și tradițiile celor mai fascinante colțuri ale lumii. În perioada Travel Fest, programele de circuit beneficiază de reduceri de până la –150 de euro/persoană, oferind astfel o oportunitate excelentă pentru a planifica din timp o vacanță complexă, cu ghizi specializați și itinerarii bine structurate. Capitale europene, experiențe mediteraneene, trasee balcanice sau destinații exotice, circuitele Paralela45 sunt concepute pentru a combina confortul deplasării cu descoperirea autenticității locale, transformând fiecare călătorie într-o experiență memorabilă și completă.

Circuite pe curse charter cu reduceri speciale în timpul Travel Fest

Paralela45 oferă și reduceri de până la 100 de euro pentru circuitele realizate pe curse charter operate în 2026. Printre cele mai populare se numără circuitul „Aventură în Ținutul Selenar” din Turcia, redus de la 698 la 668 de euro, traseul „Muntenegru – Albania – Bosnia – Croația”, de la 755 la 705 euro, și circuitul din Portugalia, redus de la 1.275 la 1.175 de euro.

Travel Fest, cel mai bun moment pentru a rezerva vacanțele anului 2026

Beneficiile includ reduceri Early Booking de până la –50%, avans minim de 10% pentru vacanțele charter ale anului 2026, voucher de 120 de euro la destinațiile vedetă și consultanță profesionistă pe toate canalele, inclusiv telefonic, în agenții sau pe rețelele sociale.

