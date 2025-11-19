(P) Ziarele Arcanum – fereastra digitală către ziare și reviste românești

Live TV

Ziarele Arcanum – fereastra digitală către ziare și reviste românești

Într-o lume care consumă informația cu o viteză amețitoare, dar uită la fel de repede, Ziarele Arcanum se impune ca o platformă necesară pentru oricine dorește să descopere trecutul României prin intermediul presei. Site-ul Ziarele Arcanum reunește într-o arhivă digitală sute de ziare și reviste românești, din secolul al XIX-lea până în prezent.

Pentru cercetători, jurnaliști, istorici sau persoane care doresc să înțeleagă mai bine România de altădată, platforma Ziarele Arcanum oferă un lucru rar: posibilitatea de a explora decenii întregi ale evoluției sociale, politice și culturale. De la articole din perioada interbelică la publicații sportive ori revistele culturale, arhiva găzduiește milioane de pagini digitale.

Tehnologia – aliatul unei întoarceri în timp

Ziarele și revistele sunt, poate, oglinda cea mai sinceră a unei societăți. Acestea surprind nu doar evenimentele de mare anvergură, ci și micile detalii ale cotidianului: reclamele, dezbaterile publice, preocupările comunităților locale, evoluția limbajului.

Platforma utilizează tehnologii moderne de scanare și indexare, ceea ce face căutarea rapidă și ușoară după cuvinte-cheie, perioade sau titluri. Astfel, cercetarea devine accesibilă și prietenoasă atât pentru profesioniști, cât și pentru publicul larg. Totul e gândit pentru ca drumul prin arhivă să fie simplu, iar căutarea — eficientă.

Un abonament – o lume întreagă

Accesul complet la arhivă se face printr-un abonament lunar de 59 de lei, cu reînnoire automată. Pentru mulți utilizatori, acesta este un mod convenabil de a avea permanent la îndemână un instrument de lucru, de studiu sau de explorare personală.

În perioada următoare, Ziarele Arcanum va lansa campania de Black Friday, oferind discounturi consistente. Prețurile reduse vor fi garantate până la finalul anului 2026, atât timp cât abonamentul rămâne activ. Ofertele vor putea fi accesate direct pe pagina principală, prin butonul dedicat, sau din newsletterul trimis utilizatorilor.

Ziarele Arcanum nu este doar o colecție de documente digitalizate, ci o unealtă facilă de accesare a istoriei. Platforma pune la dispoziția celor interesați informații menite a fi conștientizate pentru ca greșelile trecutului să nu redevină subiect al publicațiilor din prezent.

