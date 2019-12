Pacienta de 66 de ani care a luat foc pe masa de operație, la Spitalul Floreasca, a murit duminică seara. Informația a fost confirmată de secretarul de stat din Ministerul Sănătății Horațiu Moldovan.

Femeia suferea de cancer pancreatic. În urma incidentului din 22 decembrie, femeia a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului.

La o săptămână după eroarea medicală de la spitalul din Capitală, autoritățile încearcă să stabilească exact vinovații. Trei anchete au loc în acest caz: una demarată de conducerea spitalului, una a Ministerului Sănătății și alta începută de Poliția Capitalei.

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății Horațiu Moldovan a precizat că incendiul s-a produs după ce bisturiul electric a fost folosit cu un biocid, deși instrucțiunile aparatului interzic această combinație. Potrivit informațiilor obținute astăzi de Digi24, biocidul ar fi fost un dezinfectant pentru mâini, folosit pentru că pacienta era alergică la iod.

Pacienta suferă de cancer pancreatic și a suferit două intervenții chirurgicale majore. Echipa Ministerului analizează situația pe baza documentelor medicale foaia de observație, protocolul operator. „(În protocol, n.r.) E precizat operatorul și e semnat și parafat de medicul care a făcut operația”, a precizat secretarul de stat.

Întrebat de ce Spitalul Floreasca a anunțat Ministerul Sănătății după câteva zile de la producerea incidentului, Moldovan a spus: „Nu pot să răspund. E una dintre problemele care se relevă în această situație”.

De asemenea, secretarul de stat a mai explicat cum s-a produs, de fapt, incendiul de pe masa de operații.

„Acest accident combustional intrachirurghical e rezultatul combinației dintre un biocid care s-a folosit la aseptizarea tegumentului pacientului cu concentrație ridicată de alcool, câmpurile chirurgicale textile și folosirea unui electro-bisturiu. Este foarte probabil ca, din intersecția acestor 3 elemente să se fi produs incendiul. Este un biocid care s-a folosit la aseptizarea câmpului operator, tegumentelor pacientului. Acel biocid are autorizație să fie folosit în acest sens. Problema este că electro-bisturiul are în specificația tehnică interdicția de a fi folosit în combinație cu acest biocid”, a spus acesta.

Echipa medicală trebuie să cunoască aceste specificații. De asemenea, probabil ar fi trebuit folosit al tip de dezinfectant, spune secretarul de stat.

Aceste accidente nu sunt unice în țară și în străinătate, însă sunt rare, a menționat el.

„Nu putem vorbi de vină din poziția în care suntem în acest moment. Vorbim despre fapte, interpretarea lor, înțelegerea fenomenului și când vom avea concluzii, vom vorbi mai departe”, a mai spus reprezentantul Ministerului.

Medicul Mircea Beuran, care a semnat protocolul operator în acest caz, a reiterat la Digi24 că nu se afla în sala de operație atunci când pacienta a luat foc.

„Eu am intrat în programul operator după ce trecuse evenimentul cu arsul și pacienta fusese mutată dintr-o sală în altă sală. Echipa am găsit-o șocată, speriată de evenimentul respectiv. Am continuat operația operația și am finalizat-o.(...) Am parafat protocolul operator. Au exista încă 2 chirurgi. Aceștia au fost acolo. Regula este ca cel cu grad cel mai mare - operând și finalizând operația am pus această parafă. Lipsa de parafă nu înseamnă ca nu sunt trecuți, ei (cei doi chirurgi n.r.) sunt trecuți”, spune medicul Mircea Beuran, la Digi24.

„S-a început intervenția chirurgicală, nu era o problemă să fiu neapărat acolo. Era o bolnavă pe care eu am operat-o în urmă cu o săptămână. Un caz foarte critic, un caz oncologic, pentru care nu a vrut nimeni să-și asume niciun risc. La rugămintea unor colegi am intrat și am operat. A făcut o complicație severă, o hemoragie. Atâta timp cât m-am deplasat eu trecuse evenimentul (cu arsul n.r.). Se poate verifica foarte bine venirea mea în spital pentru că sunt camere și la intrarea în spital, există protocoale de terapie intensivă. Plus că imediat după terminarea intervenției am luat legătura cu coordonatorul blocului operator, cu familia. Nu a căutat nimeni nici să mușamalizeze, nici să ascundă”, explică medicul.

Editor web: M.B.