Video Pădurari bătuți de hoți de lemne în Parcul Natural Lunca Mureșului

Doi pădurari din Parcul Natural Lunca Mureșului au fost bătuți de hoții de lemne, în timp ce se aflau în patrulare.

Incidentul grav s-a petrecut în județul Timiș, în timpul unei patrulări. Potrivit celor de la Parcul Natural Lunga Mureșului, doi angajați ar fi surprins mai multe persoane în timp ce furau lemne și au pornit în urmărirea acestora.

Suspecții ar fi fugit cu un autoturism, iar rangerii i-au urmărit până la periferia unei localități din zonă. Acolo situația ar fi escaladat rapid. Aproximativ 20 de persoane ar fi intervenit în sprijinul hoților și i-au atacat pe pădurari, reltează Mihai Vălușescu, jurnalist Digi24.

Unul dintre agresori ar fi lovit cu un par, iar mașina acestora a fost vandalizată - o oglindă a fost distrusă și un geam a fost spart. După acest incident, în cele din urmă, ranger-ul aflat la volanul autoturismului deja avariat a reușit să pornească și să iasă din zonă pentru a cere ajutor.

Cei doi au scăpat de atacatori și, din fericire, nu au fost grav răniți, potrivit directorului parcului, Mihai Pascu.

Anchetatorii au identificat deja persoanele implicate în acest caz, iar procurorii au deschis și ei un dosar penal și continuă ancheta.

Editor : Liviu Cojan

