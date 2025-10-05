Hackerii au atacat pagina de Facebook a CJ Iaşi și au redenumit-o Chicken Game 2. Ce recomandă oficialii instituției

Pagina oficială de Facebook a Consiliului Judeţean Iaşi a fost ţinta unui atac cibernetic, imaginea de profil fiind înlocuită cu fotografia unei găini. De asemenea, pagina a fost redenumită Chicken Game 2.

Totodată, mesajul care apare pe pagina CJ Iaşi este „chicken road”.

Atacul a survenit în noaptea de sâmbătă spre duminică.

„Pagina de Facebook a Consiliului Judeţean a fost ţinta unui atac cibernetic, realizat prin compromiterea unui cont cu drepturi de administrator. Colaborăm cu reprezentanţii Meta pentru recuperarea paginii şi am cerut, de asemenea, sprijinul autorităţilor specializate în acest domeniu”, au precizat reprezentanţii Consiliului Judeţean Iaşi.

Oficialii instituţiei le cer celor care intră în continuare pe această pagină să ignore orice nouă postare şi să utilizeze celelalte canale oficiale de comunicare ale Consiliului Judeţean, respectiv pagina de Facebook Vestea Iaşului şi site-ul icc.ro.

Editor : Liviu Cojan