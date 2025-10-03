„Pagube semnificative în Sectorul 2”, după furtună. Procedura prin care proprietarii de mașini avariate pot primi despăgubiri

Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareş Hopincă, anunţă, vineri, „pagube semnificative”, după furtună, fiind vorba despre 33 de copaci prăbuşiţi, crengi rupte şi chiar un acoperiş desprins de pe un bloc. Proprietarii de autovehicule avariate de efecte ale fenomenelor meteo extreme pot beneficia de despăgubiri din bugetul local, pe baza unei cereri.

„Furtuna cauzată de codul portocaliu de vreme rea a provocat pagube semnificative în Sectorul 2. Echipele noastre au intervenit încă din primele momente, dar bilanţul de până acum arată dimensiunea situaţiei: 33 copaci prăbuşiţi, crengi rupte şi chiar un acoperiş desprins de pe un bloc. O dovadă în plus a faptului că spaţiul public trebuie întreţinut cu mult discernământ şi raţiune, pentru că pomii uscaţi sau netoaletaţi corect pot produce tragedii”, a scris, vineri, pe Facebook, Rareş Hopincă.

Primarul Sectorului 2 anunţă că cetăţenii afectaţi pot beneficia de despăgubiri.

„Înţeleg îngrijorarea cetăţenilor afectaţi. În Consiliul Local am adoptat o hotărâre prin care proprietarii de autovehicule avariate de copaci, crengi sau alte efecte ale fenomenelor meteo extreme pot beneficia de despăgubiri din bugetul local”, a mai transmis primarul.

Acesta a detaliat procedura:

1. Declaraţi evenimentul în maximum 48 de ore la Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 2, Brigada Rutieră sau ISU. Direcţia Generală de Poliţie Locală are obligaţia să realizeze fotografii/înregistrări care să fie incluse la dosar.

2. Depuneţi solicitarea de despăgubire în termen de maximum 72 de ore de la producerea prejudiciului. Cererea se poate depune:

la sediul Primăriei Sectorului 2, sau

online, într-un mod simplu şi rapid.

3. Pregătiţi documentele necesare: poliţa RCA valabilă, ITP valabil, acte de constatare şi devize de reparaţie.

Despăgubirile vor acoperi costurile pentru reparaţii, manoperă, transportul vehiculului avariat şi, în caz de distrugere totală, valoarea maşinii stabilită prin expertiză.

„Este extrem de important să respectaţi termenul de 72 de ore pentru depunerea solicitării. Dacă nu depuneţi cererea în acest interval, dosarul nu va putea fi procesat şi nu veţi putea beneficia de despăgubire, indiferent de situaţie. Vă rog să trataţi acest termen ca pe o prioritate imediată, este singura garanţie că sprijinul va ajunge acolo unde este nevoie”, a mai transmis primarul de sector.

Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut, de joi seară până vineri, la ora 10.00, 86 de intervenţii pentru a îndepărta efectele provocate de vântul puternic. Vineri dimineaţă, intervenţiile pompierilor continuau pentru degajare de arbori sau stâlpi căzuţi ori aflaţi în pericol de a se prăbuşi.

Pe Splaiul Unirii, un copac a căzut peste un autoturism aflat în mers, o persoană din cele două aflate în maşină fiind rănită uşor.

