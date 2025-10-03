Live TV

„Pagube semnificative în Sectorul 2”, după furtună. Procedura prin care proprietarii de mașini avariate pot primi despăgubiri

Data publicării:
copac cazut pe masina
Foto: IGSU

Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareş Hopincă, anunţă, vineri, „pagube semnificative”, după furtună, fiind vorba despre 33 de copaci prăbuşiţi, crengi rupte şi chiar un acoperiş desprins de pe un bloc. Proprietarii de autovehicule avariate de efecte ale fenomenelor meteo extreme pot beneficia de despăgubiri din bugetul local, pe baza unei cereri.

„Furtuna cauzată de codul portocaliu de vreme rea a provocat pagube semnificative în Sectorul 2. Echipele noastre au intervenit încă din primele momente, dar bilanţul de până acum arată dimensiunea situaţiei: 33 copaci prăbuşiţi, crengi rupte şi chiar un acoperiş desprins de pe un bloc. O dovadă în plus a faptului că spaţiul public trebuie întreţinut cu mult discernământ şi raţiune, pentru că pomii uscaţi sau netoaletaţi corect pot produce tragedii”, a scris, vineri, pe Facebook, Rareş Hopincă.

Primarul Sectorului 2 anunţă că cetăţenii afectaţi pot beneficia de despăgubiri.

„Înţeleg îngrijorarea cetăţenilor afectaţi. În Consiliul Local am adoptat o hotărâre prin care proprietarii de autovehicule avariate de copaci, crengi sau alte efecte ale fenomenelor meteo extreme pot beneficia de despăgubiri din bugetul local”, a mai transmis primarul.

Acesta a detaliat procedura:

1. Declaraţi evenimentul în maximum 48 de ore la Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 2, Brigada Rutieră sau ISU. Direcţia Generală de Poliţie Locală are obligaţia să realizeze fotografii/înregistrări care să fie incluse la dosar.

2. Depuneţi solicitarea de despăgubire în termen de maximum 72 de ore de la producerea prejudiciului. Cererea se poate depune:

  • la sediul Primăriei Sectorului 2, sau

  • online, într-un mod simplu şi rapid.

3. Pregătiţi documentele necesare: poliţa RCA valabilă, ITP valabil, acte de constatare şi devize de reparaţie.

Despăgubirile vor acoperi costurile pentru reparaţii, manoperă, transportul vehiculului avariat şi, în caz de distrugere totală, valoarea maşinii stabilită prin expertiză.

„Este extrem de important să respectaţi termenul de 72 de ore pentru depunerea solicitării. Dacă nu depuneţi cererea în acest interval, dosarul nu va putea fi procesat şi nu veţi putea beneficia de despăgubire, indiferent de situaţie. Vă rog să trataţi acest termen ca pe o prioritate imediată, este singura garanţie că sprijinul va ajunge acolo unde este nevoie”, a mai transmis primarul de sector.

Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut, de joi seară până vineri, la ora 10.00, 86 de intervenţii pentru a îndepărta efectele provocate de vântul puternic. Vineri dimineaţă, intervenţiile pompierilor continuau pentru degajare de arbori sau stâlpi căzuţi ori aflaţi în pericol de a se prăbuşi.

Pe Splaiul Unirii, un copac a căzut peste un autoturism aflat în mers, o persoană din cele două aflate în maşină fiind rănită uşor.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Vladimir Putin
3
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
4
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
5
Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...
FOTO ”Cea mai frumoasă femeie din lume”, de nerecunoscut! Internetul ”a explodat”: ”Mă distruge”
Digi Sport
FOTO ”Cea mai frumoasă femeie din lume”, de nerecunoscut! Internetul ”a explodat”: ”Mă distruge”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului...
FED DECLARATII NICUSOR DAN 021025 FOCTR1_20946
Atacuri cibernetice, acțiuni secrete și propagandă. Ce conține...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: „La Constanţa este linişte, la Odesa cad bombele”...
sigla diicot de la intrarea in sediu
Un bărbat din Bistrița-Năsăud e acuzat că pregătea un atentat...
Ultimele știri
Director de la Apele Române: „Debitele râurilor încep să crească și trebuie să rămânem în stare de mobilizare”
Cum vrea UE să compenseze Raiffeisen Bank International pentru daunele plătite în Rusia și cum pot profita oligarhii ruși
Anunțul lui Bolojan privind alegerile din București. Când ar putea avea loc și care este pericolul de a „tensiona situaţia în coaliție”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
copac-casa-bucuresti-octombrie 2025
Momentul în care vântul puternic doboară un copac peste o casă, în București
isu
Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut 36 de intervenţii în urma vântului puternic. 23 de mașini au fost avariate
pompieri
Pompierii au intervenit în București în urma fenomenelor extreme: crengi pe carosabil și cabluri rupte
masini in piata victoriei din bucuresti
Nouă măsură pentru fluidizarea circulației în Piaţa Victoriei din Capitală: „Intersecţia rămâne liberă şi traficul se mişcă mai bine”
tevi din santier pentru reabilitarea rețelei de termoficare, în București
Avarie majoră la Termoenergetica, în Sectorul 2 al Capitalei: 400 de blocuri și Spitalul Fundeni au rămas fără apă caldă până sâmbătă
Partenerii noștri
Pe Roz
Sfatul pe care Nicole Kidman l-a primit de la cea mai bună prietenă, Naomi Watts, după ce a cerut divorțul de...
Cancan
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
Fanatik.ro
Au scos documentul despre banii lui Călin Georgescu, folosiți în campanie. AEP i-a studiat trei luni dosarul...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care...
Adevărul
George Simion, ținta ironiilor după ce şi-a anulat abonamentul la Netflix şi i-a îndemnat pe români la fel
Playtech
Cât consumă centrala termică pe gaz în funcție de mărimea locuinței. Exemplu de calcul pentru un apartament...
Digi FM
Monica Gabor, imagine rară alături de fiica Irina și de sora ei, Ramona. Fanii au reacționat imediat: „De...
Digi Sport
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
Pro FM
Vara s-a terminat, dar nu și aparițiile incendiare ale Elenei Ionescu în costum de baie. Mix perfect de...
Film Now
Adam Sandler, favorit-surpriză la Oscar pentru „Jay Kelly”. Transformarea care l-a adus în atenția criticilor
Adevarul
Spoofing‑ul, escrocheria perfectă: cum ți se fură datele sau ți se accesează contul bancar. Chiar și...
Newsweek
Ce se urmărește prin trecerea tuturor pensiilor pe card? Ce acuzații halucinante se aduc băncilor?
Digi FM
O tânără de 27 de ani și-a pierdut viața după ce a adoptat o dietă extremă. Prietenii spun că ajunsese să...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Cum arată Mira Sorvino la 30 de ani de când a luat Oscarul pentru "Chemarea Afroditei". Blonda a fost pe...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...