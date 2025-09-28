Live TV

Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat! Cum a reacționat patronului de la FCSB

Data publicării:
becali duce mana la cap
Gigi Becali Foto: Profimedia

Gigi Becali (67 de ani) a avut parte de o surpriză neplăcută weekendul acesta. Celebrul său palat de pe Aleea Alexandru, aflat aproape de clădirea Guvernului, a fost vandalizat.

Palatul din Aleea Alexandru a mai fost vandalizat și în trecut, informează DigiSport.

Pe gardul locuinței omului de afaceri au apărut mai multe mesaje, și, conform polițiștilor, autorul ar fi același care a scris cu graffiti alte mesaje și cu o săptămână în urmă.

Concret, în cursul zilei de sâmbătă au apărut mesaje precum "Dumnezeu este dragoste" și "La mulți ani, Simona Halep", potrivit Iamsport. Pe 27 septembrie a fost ziua Simonei Halep, dar nu se știe ce legătură a avut acest eveniment cu cele întâmplate.

A doua zi, făptașul a fost identificat de autorități și amendat cu 6.000 de lei. De asemenea, și patronul FCSB-ului a oferit o reacție: "Omul ăla e bolnav, nu am ce să îi fac".

 

