Video Palatul Parlamentului ar putea rămâne fără gard. Ce prevede proiectul de regenerare urbană propus de Primăria Capitalei

Data publicării:
palatul parlamentului
Palatul Parlamentului. FOTO: Profimedia Images

Gardul Palatului Parlamentului ar putea fi demolat. Propunerea se află pe masa Consiliului General al Capitalei, iar decizia ar urma să fie luată joi, 29 ianuarie. Proiectul de regenerare urbană, care prevede demolarea gardului impunător, vizează Dealul Arsenalului și zona pe care era cândva cartierul Uranus.

Ședința Consiliul General al Municipiului București ar urma să aibă loc joi, 29 ianuare, zi în care va intra la vot și proiectul de regenerare urbană.

Proiectul vizează Dealul Arsenalului și zona pe care era cândva cartierul Uranus. Propunerea prevede demolarea gardului care înconjoară Palatul Parlamentului, realizarea unor zone de agrement interconectate, promenade urbane, recuperarea și conservarea spațiilor verzi, dar și o circulație mai eficientă în zonă.

Inițiatorii susțin că gardul este ca o barieră care îngrădește trecerea pietonilor, că nu facilitează traversarea rapidă a zonei și tocmai de aceea se creează în zonă o atmosferă ostilă.

Pentru a fi realizat acest proiect este nevoie de semnarea unui protocol între Primăria Generală, Guvernul României, Camera Deputaților, Senatul, Metrorex și Patriarhia Română. 

Ideea nu este nouă. Anii trecuți, USR, conducerea Camerei Deputaților și Primăria Sectorului 5 au înaintat astfel de proiecte cu privire la demolarea zidului.

Proiectul poate fi consultat aici.

Editor : A.M.G.

