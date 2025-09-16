„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?” 

Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu și Horațiu Potra, acuzați de tentativă de lovitură de stat, l-a făcut pe Traian Băsescu să îi întoarcă ironia ambasadorului rus la București, cel care, ieri, persifla autoritățile române spunând că obiectul zburător care încălcase granițele țării fusese un OZN și nu o dronă.

„Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?

Depozite de arme, lingouri de aur, milioane de dolari, agresivitate şi ameninţări.

Potra, Georgerscu şi mercenarii lor, puşi sub acuzare pentru tentativă de destabilizare a României.

Ce să zicem domnule ambasador… fugiţi la Parchetul General ca aveţi un OZN”, a comentat Băsescu pe Facebook.

Faptul că Ambasada Rusiei la București a ironizat România după incidentul cu drona rusească este o consecință a acțiunilor țării noastre, a spus la Digi24 fostul președinte Traian Băsescu. El adaugă că, dacă armata ar fi doborât drona, ambasada „măcar tăcea din gură”.



„Mă tem că ironia Ambasadei Rusiei își are baza în modul nostru de acționa. Vă imaginați Ambasada Rusiei, dacă noi ieri am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură, nu râdea de noi”, a spus Băsescu.

Trimitere în judecată pentru Georgescu, Potra & Co

Astăzi, Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii acestuia au fost trimiși în judecată în dosarul în care sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat.

Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor , orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

În același dosar au fost trimiși în judecată și Dorian Potra și Alexandru-Cosmin Potra, dar și alți 20 de mercenari. Totodată, în același dosar a mai fost trimis în judecată Eugen Sechilă, unul dintre apropiații lui Georgescu cu viziuni legionare, potrivit surselor judiciare.



Acesta este episodul la care face referire Traian Băsescu.

Ieri, Ambasada Federației Ruse la București a respins acuzațiile potrivit cărora o drona rusească a pătruns în spațiul aerian românesc. Ambasadorul rus a fost convocat, duminică, la Ministerul Afacerilor Externe în cazul încălcării spaţiului aerian, unde I s-a adus la cunoștință protestul „ferm” faţă de acest „act inacceptabil şi iresponsabil, ce reprezintă o violare a suveranităţii României”.

Ambasadorul însă a afirmat că drona a fost „un obiect zburător neidentificat” și susține că incidentul a reprezentat de fapt „o provocare a Kievului”.

Editor : Sebastian Eduard