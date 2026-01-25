Live TV

Pană de curent în capitala Groenlandei, provocată de vânturi puternice

Data publicării:
profimedia-1063936284
Nuuk, capitala Groenlandei. Foto: Profimedia

Nuuk, capitala Groenlandei, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei, a rămas fără energie electrică în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce vânturile puternice au provocat o pană de curent, a anunțat furnizorul local de electricitate, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Capitala este alimentată în principal de o centrală hidroelectrică situată la aproximativ 50 de kilometri sud-est. Orașul Nuuk are o populație de 20.000 de locuitori și a rămas fără energie electrică în jurul orei 22:30, potrivit sursei citate. Trei ore mai târziu, curentul a fost restabilit parțial doar în unele locuri ale orașului.

Compania Nukissiorfiit  a explicat, pe pagina de Facebook, că vânturile puternice au provocat o pană de curent şi că este în proces de pornire a unui generator de rezervă.

Incidentul are loc la câteva zile după ce guvernatorul groelandez a publicat broşură care oferă sfaturi populaţiei în caz de criză în acest teritoriu autonom danez râvnit de preşedintele american Donald Trump.

Documentul este „o poliță de asigurare”, a declarat ministrul Autosuficienței, Peter Borg, într-o conferință de presă la Nuuk, capitala Groenlandei. „Nu ne așteptăm să fie nevoie să-l folosim”, a spus Borg.

Informația vine în contextul în care președintele SUA a declarat miercuri la Davos că „nu va folosi forța” pentru a cuceri insula, solicitând în schimb „negocieri imediate” pentru a o achiziționa. 

Ghidul recomandă stocarea unei cantități de alimente suficiente pentru cinci zile, trei litri de apă de persoană pe zi, hârtie igienică, un radio cu baterii, precum și arme, muniție și echipament de pescuit. 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (51)
1
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
2
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
Giorgia Meloni
3
Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că „disputa cu Trump e o idee proastă”. Cum crede...
Friedrich Merz Giorgia Meloni 2
4
Merz și Meloni, o apropiere care schimbă jocul în UE: „Au o chimie bună”. Germania şi...
Lingouri de aur
5
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
Digi Sport
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pedestrians are seen navigating a darkened underground passage in Kyiv, Ukraine, during a power outage
Ghid de supraviețuire în iarna terorii de la Kiev. Reportaj din capitala Ucrainei (Politico)
Capitala Nuuk, Groenlanda.
Locuitorii Groenlandei se grăbesc să-și facă provizii de urgență din cauza temerilor legate de escaladarea conflictului
centrala electrica curent profimedia
200.000 de gospodării din Ucraina au rămas fără curent electric în teritoriul ocupat de Moscova în Zaporojie
c1f55f6d-8d90-4a17-89a0-43e76882225d
Misiune de recunoaștere în Groenlanda: militari germani își încheie operațiunea
bombardamente în Belgorod / orașul cufundat în beznă
Orașul din Rusia unde oamenii se simt ca într-o zonă de război. Guvernator rus: Situația este „practic catastrofală”
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie...
N dan la focsani, de ziua unirii , la microfon
Nicuşor Dan: Respectul față de istorie trebuie să rămână un reper...
minnesota minneapolis proteste ice
Proteste violente în Minneapolis după uciderea unui bărbat de către...
3 oameni se plimba in parc prin ninsoare puternica
Furtuna din SUA a lăsat peste 180.000 de gospodării fără curent...
Ultimele știri
Un alpinist american a urcat cu mâinile goale pe un zgârie-nori de 101 etaje, fără niciun fel de protecție
Rezultate LOTO - Duminică, 25 ianuarie 2026. Sumă uriașă în joc la Joker. La 6/49, reportul depășește 3,51 milioane de euro
123 de persoane, salvate de pe munte în doar 24 de ore. Anunțul Salvamont
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Universul le deschide un nou drum de pe 24 ianuarie. Cele patru zodii favorizate de astre care primesc...
Cancan
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
Fanatik.ro
„Visa 40 de milioane de euro pe el”. Gigi Becali nu mai poate acum să scape de el la FCSB: episod-șoc cu...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Campionul olimpic care a ajuns să fie arestat. A devenit cel mai mare traficant de droguri și a fost căutat...
Adevărul
Cine sunt pasagerii avioanelor numiți „păduchi de poartă”. Fenomenul vizibil în aproape orice aeroport care...
Playtech
Raportul medico-legal a stabilit cauza morții lui Mario. Ce a provocat moartea adolescentului de 15 ani din...
Digi FM
Oana Roman, mesaj tranșant pentru mamele care se plâng că le este greu să crească un singur copil: „Sunt alte...
Screenshot 2026-01-25 091439
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 25 ianuarie
Pro FM
Monica Anghel, declarație de iubire pentru soțul ei, Mihai Caraivan: „Asta înseamnă dragoste!” Poza inedită...
Film Now
Ce spune Kate Hudson despre un film cu mama ei, celebra Goldie Hawn: „Poate ar trebui să dispar puțin și să...
Adevarul
Topul țărilor cu cele mai mari armate din lume. Pe ce loc se află Statele Unite, țara cu cel mai mare buget...
Newsweek
În care județe pensiile sunt cu 2.000 lei mai mari ca în altele? Surpriză: grupele de muncă fac diferența
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat