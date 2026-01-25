Pană de curent în capitala Groenlandei, provocată de vânturi puternice

Nuuk, capitala Groenlandei, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei, a rămas fără energie electrică în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce vânturile puternice au provocat o pană de curent, a anunțat furnizorul local de electricitate, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Capitala este alimentată în principal de o centrală hidroelectrică situată la aproximativ 50 de kilometri sud-est. Orașul Nuuk are o populație de 20.000 de locuitori și a rămas fără energie electrică în jurul orei 22:30, potrivit sursei citate. Trei ore mai târziu, curentul a fost restabilit parțial doar în unele locuri ale orașului.

Compania Nukissiorfiit a explicat, pe pagina de Facebook, că vânturile puternice au provocat o pană de curent şi că este în proces de pornire a unui generator de rezervă.

Incidentul are loc la câteva zile după ce guvernatorul groelandez a publicat broşură care oferă sfaturi populaţiei în caz de criză în acest teritoriu autonom danez râvnit de preşedintele american Donald Trump.

Documentul este „o poliță de asigurare”, a declarat ministrul Autosuficienței, Peter Borg, într-o conferință de presă la Nuuk, capitala Groenlandei. „Nu ne așteptăm să fie nevoie să-l folosim”, a spus Borg.

Informația vine în contextul în care președintele SUA a declarat miercuri la Davos că „nu va folosi forța” pentru a cuceri insula, solicitând în schimb „negocieri imediate” pentru a o achiziționa.

Ghidul recomandă stocarea unei cantități de alimente suficiente pentru cinci zile, trei litri de apă de persoană pe zi, hârtie igienică, un radio cu baterii, precum și arme, muniție și echipament de pescuit.

