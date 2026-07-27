Telefoanele au sunat în Sibiu înaintea zorilor. Un urs a intrat în curtea unui liceu din oraș, iar oamenii au primit mesaj de avertizare RO ALERT.

Alarma a fost dată în această dimineață, la ora 5:00. Un cetățean a fost cel care a sunat la 112 și a anunțat că a văzut un urs pe o stradă din municipiul Sibiu, relatează corespondentul Digi24, Anamaria Ianc.

Autoritățile au emis de îndată un mesaj RO-ALERT, iar la fața locului au fost direcționate mai multe echipaje ale forțelor de ordine.

Potrivit presei locale, animalul a alergat prin grădina unui localnic și a ajuns chiar în curtea unei unități de învățământ, acolo unde a încercat să scape săpând pe sub un gard.

Ca să poată ajunge în zona în care era animalul, echipa de intervenție a fost nevoită să demonteze o parte din ușa de acces în școală.

La fața locului a fost solicitat un medic veterinar, dar și un pădurar, iar după mai multe încercări, ursul a fost tranchilizat. Echipa prezentă acolo a decis ca animalul să fie relocat în zona Vește.

Editor : Sebastian Eduard