Panouri care descurajează nașterea prin cezariană, afișate în Capitală. O senatoare USR cere eliminarea lor: „E o nebunie”

Panouri publicitare apărute recent în București, care transmit mesaje despre naștere și descurajează cezariana, au stârnit reacții și critici în spațiul public. Senatoarea USR Cynthia Păun a cerut intervenția de urgență a instituțiilor pentru eliminarea acestora, pe care le consideră iresponsabile și lipsite de context, avertizând că pot influența decizii medicale sensibile.

„Am născut de două ori prin cezariană, nu pentru că «am ales uşor» sau pentru că «nu am vrut să nasc natural», ci pentru că a fost decizia corectă, luată împreună cu medicul meu, pentru mine şi pentru copiii mei. Şi acum mă uit la panourile astea din Bucureşti şi, sincer, mi se pare o nebunie. Chiar nu-mi vine să cred că, în anul 2026, astfel de mesaje ajung să fie puse în spaţiul public, fără nicio asumare şi fără nicio responsabilitate. Sunt afirmaţii fără context, fără explicaţii şi fără respect faţă de femeile care le citesc, poate chiar într-un moment în care sunt mai vulnerabile decât oricând”, a transmis parlamentarul USR, într-o postare pe Facebook.

„Pentru multe femei, inclusiv pentru mine, cezariana nu a fost o opţiune «comodă», ci una necesară, uneori chiar salvatoare. Iar a transforma o decizie medicală într-o temă de propagandă, împinsă pe panouri în spaţiul public, este nu doar iresponsabil, ci profund nedrept faţă de femei. Femeile nu au nevoie să fie convinse, judecate sau corectate prin astfel de mesaje. Au nevoie să fie informate corect de personal medical şi susţinute în deciziile pe care le iau pentru ele şi pentru copiii lor”.

Parlamentarul USR solicită instituţiilor să intervină de urgenţă pentru ca aceste panouri să fie „verificate, sancţionate şi îndepărtate imediat”.

„Nu este normal ca spaţiul public să fie folosit pentru a răspândi mesaje care pot afecta sănătatea şi deciziile unor oameni aflaţi într-un moment vulnerabil. Responsabilitatea nu este opţională atunci când comunici în spaţiul public. Iar legea trebuie aplicată, nu ignorată”, mai adaugă senatoarea Cynthia Păun.

Editor : Ș.A.

