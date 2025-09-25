Live TV

Este dezastru ecologic pe zeci de hectare la Comana: Delta Neajlovului a secat mai mult de jumătate. Președintele Consiliului Județean Giurgiu anunță sec: Delta Neajlovului dispare dacă guvernul nu o ajută urgent cu investițiile necesare. 

În Parcul Natural Comana, râul Neajlov a scăzut cu aproximativ trei metri. Unde pescuiesc localnicii, nu demult era apă mare, care acum scade din ce în ce mai mult.

Mai în sus, mai în amonte, erau crapi la 17 - 18 kilograme, morți. Pentru că era apa prea mică și prea caldă. N-aveau oxigen. Și-au murit, a spus un pescar.

Aici se prindea știucă. Acum nu se mai prinde. Nu mai există știucă! Nu mai este deloc, a mai adăugat el.

Undeva la linia aceea albă. Acolo era apa, normal. Acum a scăzut foarte mult! Undeva la trei metri, aproximativ, a mai declarat acesta, arătând unde obișnuia să fie nivelul apei. 

Uitați, trestia aia, oamenii ăia ar fi fost în apă, a mai spus și un alt bărbat. 

Întrebat de jurnalist dacă este dezastru, bărbatul a afirmat: Este! Sigur că da! Și pentru păsări și pentru toată vegetația, fauna.

Delta Neajlovului a fost uitată de toate autoritățile statului. Consiliul Județean Giurgiu n-a mai investit în ea de 15 ani, când au fost făcute un dig și un mic baraj. 

A fost lăsată de izbeliște, murdărită de gunoaie, secată de arșiță.  Acum, cele 1.100 de hectare de mlaștină sunt secate pe mai mult de jumătate. Peștii mor, păsările pleacă în locuri primitoare. Privită de sus, Delta Neajlovului este dezastru ecologic.

Toma Petcu, președintele Consiliului Județean: „Dacă nu intervenim, în următorii ani de zile, probabil că va duce la dispariția totală a bălții Comana. Și, bineînțeles, odată cu dispariția bălții Comana și-a Deltei Neajlovului, dispare și ideea de Parc Natural Comana. Avem weekend-uri în care vin 4-5.000 de vizitatori care doresc să se bucure de frumusețea naturii. Și atunci trebuie să facem tot posibilul s-o păstrăm așa”.

Pescarii locului mai spun că puțina apă a Neajlovului curge acum nestingherită prin stăvilarul ruginit spre zeci de bălți particulare. Dacă ar fi blocat parțial, măcar în vremea aceasta critică pentru deltă, comoara naturală de la Comana ar avea puțin mai multă apă în plus. Și poate ar putea rezista până când statul va găsi bani s-o ajute.

