Parchetul General o acuză pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, de dezinformare. De la ce a pornit disputa

Ministerul Public a venit cu o reacție oficială, după ce minstra Mediului, Diana Buzoianu, a reclamat într-un interviu acordat Libertatea că solicitările sale de a se întâlni cu reprezentanții Parchetului au rămas fără răspuns. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție arată că i-a comunicat ministrei indisponibilitatea de a se prezenta la data și ora cerută de ministră, venind în întâmpinare cu propunerea de reprogramare a întrevederii. Propunere care a rămas fără răspuns din partea Dianei Buzoianu.

„De la data numirii în funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a doamnei Cristina Chiriac și până în prezent, la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nu a fost înregistrată nicio solicitare de audiență din partea doamnei Diana-Anda Buzoianu - ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor”, se arată în comunicatul remis.

Reprezentanții Ministerului Public vin cu detalii concrete din corespondență purtată de cele două instituții:

Singurele solicitări formulate de către ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor și recepționate de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție constau în adresa nr.****/DAB/24.06.2026 și adresa nr. ****/DAB/06.07.2026, adrese care, însă, nu conțin nicio cerere de primire în audiență.

Adresa nr. ****/DAB/24.06.2026 conține, explicit, o invitație formulată de către doamna Diana-Anda Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, în atenția doamnei Cristina Chiriac, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de a organiza o ședință, la data și locul stabilite de comun acord, pentru a identifica cele mai potrivite demersuri de reducere și combatere a infracțiunilor de mediu.

Adresa nr. ****/DAB/06.07.2026 conține, la rândul ei, invitația de a participa la o discuție aplicată privind identificarea, reducerea și combaterea infracțiunilor de mediu, ce urma a se purta, conform celor stabilite unilateral de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, la sediul ministerului fie în 8 iulie, orele 11-14, fie în 9 iulie, orele 14-15.

Celor două solicitări anterior referite li s-a răspuns prin adresa nr. ****/E/2026 din 07.07.2026 , în sensul confirmării participării la asemenea întâlniri a procurorului-șef al Biroului de combatere a infracțiunilor de mediu din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu amendamentul că, totuși, în perioada referită (8 iulie, orele 11-14/9 iulie, orele 14-15), domnul procuror se află în imposibilitatea de a participa, fiind implicat în activități de urmărire penală urgente, având, însă, disponibilitatea de a participa în săptămâna imediat următoare, preferabil miercuri, 15 iulie 2026, orele 11-14.

Desemnarea procurorului-șef al Biroului de combatere a infracțiunilor de mediu din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea participării la astfel de întâlniri s-a realizat în considerarea importanței acordate de către Ministerul Public combaterii acestui fenomen.

Solicitarea Ministerului Public, cuprinsă în adresa nr. ****/E/2026, de a organiza întâlnirea în săptămâna imediat următoare celei propuse de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a fost motivată de imperativul participării procurorului desemnat la o serie de activități de urmărire penală de natură urgentă, prorogarea propusă fiind, astfel, justificată obiectiv, pe de o parte, dar a ținut seama, totodată, și de cuprinsul invitației inițiale (adresa nr. *****/DAB/24.06.2026 -, conform căreia ședința urma a fi organizată „la data și locul stabilite de comun acord”, și nu la data și ora stabilite unilateral de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

„Nu a primit nicio solicitare de audiență din partea doamnei Diana-Anda Buzoianu”

Ministerul Public concluzionează: „Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, doamna Cristina Chiriac, nu a primit nicio solicitare de audiență din partea doamnei Diana-Anda Buzoianu - ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor;

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție acordă o importanță deosebită combaterii infracțiunilor de mediu și principiului cooperării interinstituționale loiale, sens în care, la solicitarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor având ca obiect organizarea și participarea la ședințe comune cu această tematică, a desemnat pe procurorul-șef al Biroului de combatere a infracțiunilor de mediu din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, profesionist cu o înaltă calificare în domeniu.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție își reafirmă disponibilitatea de a purta un dialog interinstituțional onest, transparent și constructiv, bazat pe respect reciproc și cooperare loială, în vederea îndeplinirii eficiente a misiunii Ministerului Public și a consolidării încrederii cetățenilor în actul de justiție.”

Editor : A.R.