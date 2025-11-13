Live TV

Parchetul polonez cere arestarea fostului ministru conservator al justiţiei, refugiat în Ungaria. Ce acuzații i se aduc

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro. Foto: Profimedia

Parchetul polonez a cerut joi arestarea fostului ministru conservator al justiţiei Zbigniew Ziobro, care s-a refugiat în Ungaria pentru a evita urmărirea penală pentru corupţie, transmite AFP.

Unul dintre autorii reformelor judiciare care au condus la un conflict permanent între Varşovia şi Bruxelles în perioada 2015-2023, Zbigniew Ziobro are un dosar penal cu 26 de capete de acuzare pentru care riscă 25 de ani de închisoare.

Mandatul de arestare emis pe numele său trebuie aprobat de o instanţă în termen de şapte zile. Dacă va fi aprobat, procurorul general Przemyslaw Nowak a dat de înţeles că ar putea emite un mandat european de arestare.

Zbigniew Ziobro este acuzat de organizarea unei deturnări de fonduri dintr-un fond special destinat sprijinirii victimelor infracţionalităţii, utilizarea acestuia în scopuri politice şi finanţarea ilegală a achiziţiei programului de spionaj Pegasus, fabricat în Israel şi care, potrivit actualului guvern polonez, ar fi fost utilizat pentru urmărirea opozanţilor politici.

Fostul ministru se află în prezent în Ungaria şi a declarat că nu are de gând să se întoarcă în Polonia. El consideră acuzaţiile formulate împotriva sa ca fiind motivate politic în cadrul unei campanii de represiune dusă prin intermediul justiţiei de premierul liberal Donald Tusk împotriva opozanţilor, notează AFP, citată de Agerpres.

Unul dintre adjuncţii ministrului Ziobro din fostul guvern condus de partidul Lege şi Justiţie (PiS), Marcin Romanowski, acuzat de fapte similare, a primit deja azil politic în Ungaria, în pofida mandatului european de arestare emis de Polonia şi a protestelor puternice adresate guvernului ungar de către cel polonez.

Ungaria condusă de Viktor Orban a fost un aliat foarte apropiat al Poloniei în timpul guvernării partidului Lege şi Justiţie, cele două ţări apărându-se împreună în faţa acuzaţiilor avansate de Bruxelles privind încălcarea statului de drept.

Relaţiile dintre Polonia şi Ungaria s-au degradat semnificativ după ce formaţiunea conservatoare şi eurosceptică Lege şi Justiţie a pierdut alegerile legislative şi guvernarea în octombrie 2023, iar conducerea guvernului de la Varşovia a fost preluată de o coaliţie condusă de premierul eurofil liberal Donald Tusk, politician sprijinit de Bruxelles şi care a fost preşedinte al Consiliului European.

De atunci, între partidul Lege şi Justiţie - susţinut de fostul preşedinte Andrzej Duda şi de succesorul acestuia, Karol Nawrocki - şi coaliţia lui Tusk se desfăşoară o luptă politică ce are ca principale mize justiţia şi presa. După preluarea puterii, guvernul lui Tusk a făcut o prioritate din a aduce în instanţă miniştri şi oficiali ai fostului executiv naţionalist, astfel încât aceştia să răspundă pentru ceea ce actualul prim-ministru susţine că ar fi practici corupte şi contrare statului de drept.

