Parcul de distracții din Costinești, închis de Protecția Consumatorilor: instalații electrice cu deficiențe și echipamente improvizate

Parcul de distracții din Costinești a fost închis temporar de comisarii de la Protecția Consumatorilor Constanța, după ce au descoperit mai multe nereguli, printre care echipamente pe structuri improvizate din lemn, alei deteriorate, instalații electrice cu deficiențe și scaune deteriorate la unele echipamente, scrie News.ro.

Șeful CJPC Constanța, Horia Constantinescu, a declarat că, în parcul de distracții din Costinești, au fost verificați mai mulți operatori economici, fiind date amenzi de 17.000 de lei. De asemenea, activitatea parcului a fost oprită temporar.

„Una dintre cele mai grave deficiențe constatate, în opinia noastră, este sprijinirea unor echipamente pe structuri improvizate din lemn, situație care poate afecta stabilitatea acestora și, implicit, siguranța consumatorilor. De asemenea, majoritatea echipamentelor prezintă urme accentuate de coroziune, inclusiv în zonele cu care consumatorii intră în contact”, a declarat Horia Constantinescu.

El a precizat că au fost găsite și alte nereguli.

„Aleile parcului se află într-o avansată stare de degradare, instalațiile electrice prezintă deficiențe majore, reprezentând un pericol real, iar scaunele unor echipamente sunt deteriorate, prezentând rupturi și exfolieri ale stratului de vopsea”, a transmis șeful CJPC Constanța.

Horia Constantinescu a subliniat că siguranța consumatorilor nu este negociabilă și că echipamentele de agrement trebuie exploatate numai în condiții care să nu pună în pericol sănătatea și securitatea celor care le utilizează.

Editor : Ș.A.