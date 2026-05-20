Parcul Donald Trump din Sectorul 4 s-ar putea numi „Maia Sandu”, după ce primarul a propus cetățenilor ca ei să hotărască numele

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a decis ca un nou parc, anunțat inițial a purta numele lui Donald Trump, să aibă denumirea decisă de cetățeni, prin intermediul unui vot online.

Locuitorii din Sectorul 4 pot decide astfel prin vot ce nume va urma extinderea Parcului „Tudor Arghezi", anunțată inițial ca având numele președintelui american Donald Trump.

„Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, momentul ce a marcat nașterea națiunii americane, și noi vom putea marca lucrul acesta într-un mod deosebit. Noul parc, pe care îl amenajăm lângă Parcul Tudor Arghezi, va celebra acest moment important și va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc”, anunțase primarul la 7 aprilie.

Pe lista numelor propuse acum de primar se află Donald Trump, Joe Biden, Barack Obama, Maia Sandu, Emmanuel Macron, Jacques Chirac, Francois Mitterand, Vaclav Havel, Helmut Kohl, Angela Merkel și Maia Sandu.

În această dimineață, după aproximativ 4.000 de voturi, pe primul loc în topul preferințelor se afla Maia Sandu, cu 60%, urmată de Donald Trump (16%) și Barack Obama (15%). Situația era în schimbare față de marți seara, actualul președinte american se afla pe locul 3, cu 7%.

Se votează și numele patinoarului

Și patinoarul din Sectorul 4 își caută un nume. Confom voturilor exprimate până în această dimineață, 61% dintre bucureșteni vor ca numele patinoarului să fie Mircea Lucescu, 19% -Doru Tureanu, iar 10%- Ivan Patzaichin.

Voturile pot fi exprimate până duminică seara pe platforma https://romaniavoteaza.live/#vot

