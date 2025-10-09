Live TV

Parlamentul European a început procedura de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă. Când ar putea avea loc votul

Data actualizării: Data publicării:
diana sosoaca cu botnita in parlamentul european
Foto: Profimedia Images
Procedura de ridicare a imunității 

Parlamentul European a început oficial procedura privind ridicarea imunității Dianei Șoșoacă. Eurodeputatul român este anchetat de către Parchetul General în cazul a 11 infracțiuni, printre care și promovarea simbolurilor legionare. 

Șoșoacă este anchetată în România de mai mult timp în dosare care vizează acțiuni de negare a Holocaustului sau restabilirea cultului persoanelor acuzate de crime de război. 

Astfel, autoritățile române au solicitat oficial Parlamentului European ridicarea imunității. Solicitarea a ajuns la președintele Legislativului comunitar. Un anunț în acest sens a fost făcut chiar de către președintele Parlamentului, Roberta Metsola. 

Este posibil ca votul privind ridicarea imunității eruodeputatei și președintei SOS România Diana Șoșoacă să fie dat peste câteva luni.

Procedura de ridicare a imunității 

Metsola  a anunțat că a primit cererea Parchetului General al României pentru ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă și că va transmite documentul spre evaluare Comisiei Juridice a Parlamentului European.

Aceasta va adopta o recomandare privind ridicarea sau menținerea imunității eurodeputatei.

Recomandarea vine după o analiză exhaustivă a documentelor transmise de către autoritățile de la București. Membrii comisiei pot, de altfel, să solicite documente suplimentare, dovezi și probe. 

La rândul ei, Șoșoacă, se poate apăra în fața comisiei prin propriile argumente și probe care vor avea rolul să demonteze acuzațiile procurorilor de la București. 

După ce procedura este parcursă în Comisia Juridică, cererea va fi supusă votului în plenul Parlamentului European. 

Pentru ca Șoșoacă să rămână fără imunitatea de europarlamentar, este nevoie ca majoritatea simplă din PE să voteze acest lucru. 

Concret, Diana Șoșoacă este acuzată următoarele infracțiuni:

  1. patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal;
  2. patru infracțiuni de promovarea în public a cultului persoanelor condamante pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova în public idei, conceții sau docrtrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;
  3. negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia; ultraj;

Editor : A.R.

