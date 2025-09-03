Live TV

Video Parlamentul va înființa comisia specială „România fără violență domestică”. Peste 61.000 de cazuri în primele 6 luni ale acestui an

Data actualizării: Data publicării:
A young woman protects herself by hand
Violență domestică. Foto: GettyImages

Parlamentul va înființat o comisie specială „România fără violență domestică” care va fi condusă de către deputata PNL Alina Goorghiu și care va avea ca activitate combaterea violenței domestice. Printre altele, comisia va lucra și la proiectul de lege prin care uciderea femeilor să fie infracțiune distinctă în Codul penal. Peste 61.000 de cazuri de violență domestică au fost înregistrate în primele șase luni ale acestui an, precum și o creștere de 110,9% a nerespectării ordinelor de protecție în ultimii patru ani.

„Au fost înregistrate 222 semnături, din toate grupurile parlamentare, pentru constituirea Comisiei speciale comune „România fără violență”. Este cel mai mare număr de semnături pentru înființarea unei comisii speciale. Au fost depuse toate documentele pentru constituirea acestei comisii formate din 25 de membri ai Parlamentului. Comisia va funcționa timp de un an, cu posibilitatea prelungirii. Le mulțumesc colegilor mei parlamentari pentru onoarea de a prelua conducerea acestei comisii”, a declarat Alina Gorghiu, miercuri la Parlament.

Motivele necesității înființării acestei comisii speciale pot fi accesate AICI.

Citește și: Nicușor Dan: „Cei care vor să-și amenințe fosta parteneră să știe că statul va acționa rapid împotriva lor. Aici trebuie să ajungem”

Fosta ministră a Justiției a mai spus că „în România nu mai băgăm violența sub preș!”.

„Zilnic vedem tragedii: femei agresate, copii uciși, familii distruse. Ce avem acum nu este suficient. Comisia nu va avea tabuuri: aici vor fi ascultate victimele, organizațiile neguvernamentale și specialiștii. Misiunea ei este clară – analizarea legislației, avizarea inițiativelor aflate în dezbatere și propunerea de măsuri noi pentru combaterea violenței domestice și a violenței de gen”, a adăugat ea.

Citește și: Femicidul în România. Radu Marinescu: „Avem nevoie de educație. Bărbatul nu trebuie să considere femeia un obiect”

Datele confirmă urgența, a mai spus Gorghiu care a explicat că „peste 61.000 de cazuri de violență domestică în primele șase luni din 2025 și o creștere de 110,9% a nerespectării ordinelor de protecție în ultimii patru ani”.

„Constituirea acestei comisii este un pas necesar pentru o Românie care își protejează mai bine cetățenii”, a conchis ea.

Comisia va funcționa pentru o perioadă de 12 luni de la data constituirii, cu posibilitatea prelungirii duratei de funcționare dacă se consideră oportună sau necesară această prelungire.

Prin înființarea Comisiei speciale comune,,România fără violență domestică”, Parlamentul României îşi consolidează rolul activ în prevenirea şi combaterea
violenței domestice, asigurând un cadru legislativ coerent, aliniat standardelor europene şi internaționale şi adaptat realităților sociale din România. Această
comisie va contribui la îmbunătățirea protecției victimelor, la creşterea eficienței aplicării legii, la consolidarea colaborării interinstituționale în domeniu, precum şi la creşterea gradului de conştientizare a fenomenului.

Procedural, comisia specială „România fără violență” va fi înființată într-un plen reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Citește și: Agenţia pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi susţine necesitatea incriminării femicidului în legislaţia penală

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
trenul lui kim jong un
2
Detalii despre cum călătorește Kim Jong-un în China. Trenul lent din Coreea de Nord care...
avion
3
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
4
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
radu miruta ministrul economiei
5
Miruță: România nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, vinovații îi știe orice...
"Telenovela" se încheie! Ianis Hagi a ajuns în oraș și semnează: "A acceptat transferul"
Digi Sport
"Telenovela" se încheie! Ianis Hagi a ajuns în oraș și semnează: "A acceptat transferul"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
adrian nastase da mana cu xi jinping
Oana Țoiu, reacție după ce Năstase s-a pozat cu dictatorii lumii...
adrian nastase da mana cu xi jinping
Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu...
BUCURESTI - USR - PMB - 16 OCT 2024
Lasconi, atac la Nicușor Dan pe tema primăriilor: „După ce am avut 10...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de...
Ultimele știri
„A fost principalul oaspete”. Cum a reflectat presa aservită Kremlinului parada grandioasă organizată de către Xi Jinping
Grindeanu, despre vizita lui Năstase și Dăncilă în China: Este opțiunea lor personală, nu de partid
Patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului într-o singură zi. Ședința-maraton pentru dezbateri și vot ar putea avea loc sâmbătă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Bucharest, Romania. 29th July, 2025:Ilie Bolojan, the Prime Minister of Romania, holds a press conference on the topic of special pensions reform at Victoria Palace, the Romanian Government headquarters. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Care e linia roșie privind demisia pentru Ilie Bolojan, în contextul amânării reformei administrației locale: „De multe ori par singur”
2025-07-29-7370
Premierul continuă să amenințe cu demisia. Ilie Bolojan pare „neclintit” în hotărârea sa (surse)
FED PLEN ANGAJARE RASPUNDRE PARLAMENT P11 010925 P11_58478
Guvernul și-a angajat răspunderea de cinci ori. Ilie Bolojan: „Voi continua să spun adevărul, nu voi vinde iluzii și speranțe deșarte”
ursula von der leyen nicusor dan
Ursula von der Leyen, în România. Nicușor Dan: Ne dorim ca hubul european de securitate să fie localizat la Constanţa
ID310049_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Val de amendamente pentru pachetele asumate de Guvern. Ce au propus PSD și USR. Precizările lui Sorin Grindeanu
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care vor câștiga mai mulți bani la locul de muncă până la finalul lui 2025
Cancan
România, lovită de talveg! Fenomenul meteo sever aduce precipitații și grindină în țara noastră
Fanatik.ro
Nicușor Dan, amendat pentru refuzul de a semna acte. Primul proces pierdut ca președinte în funcție
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în...
Adevărul
Ucraina își redefinește securitatea: în locul garanțiilor occidentale – o armată puternică și capacitate...
Playtech
Panică uriaşă pentru Nicușor Dan, în public! Un militar a vrut să intervină imediat, momentul ruşinos a fost...
Digi FM
Contribuția la Pilonul 2 de pensii. Ce sumă plătește anual un angajat
Digi Sport
David Popovici s-a întâlnit cu omul pe care îl căuta de aproape o lună, să-l cinstească: "M-a găsit!"
Pro FM
Momentul în care o mamă îi explică fiicei sale de șase ani că nu va fi invitată la nunta lui Taylor Swift...
Film Now
Salma Hayek, 59 de ani serbați în costum de baie, cu un cocktail în mână, pe barcă: "Încă dansez. Vă...
Adevarul
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome...
Newsweek
Când se dau pensiile, alocații, indemnizații în septembrie? Ce schimbări sunt la plățile sociale?
Digi FM
Detalii cutremurătoare în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea plecase să-și ia o cafea, iar...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
UTV
Andreea Bălan face dezvăluiri despre George Burcea și fosta lui iubită, Viviana Sposub. „Ea era doar o...