Parlamentul va înființat o comisie specială „România fără violență domestică” care va fi condusă de către deputata PNL Alina Goorghiu și care va avea ca activitate combaterea violenței domestice. Printre altele, comisia va lucra și la proiectul de lege prin care uciderea femeilor să fie infracțiune distinctă în Codul penal. Peste 61.000 de cazuri de violență domestică au fost înregistrate în primele șase luni ale acestui an, precum și o creștere de 110,9% a nerespectării ordinelor de protecție în ultimii patru ani.

„Au fost înregistrate 222 semnături, din toate grupurile parlamentare, pentru constituirea Comisiei speciale comune „România fără violență”. Este cel mai mare număr de semnături pentru înființarea unei comisii speciale. Au fost depuse toate documentele pentru constituirea acestei comisii formate din 25 de membri ai Parlamentului. Comisia va funcționa timp de un an, cu posibilitatea prelungirii. Le mulțumesc colegilor mei parlamentari pentru onoarea de a prelua conducerea acestei comisii”, a declarat Alina Gorghiu, miercuri la Parlament.

Motivele necesității înființării acestei comisii speciale pot fi accesate AICI.

Fosta ministră a Justiției a mai spus că „în România nu mai băgăm violența sub preș!”.

„Zilnic vedem tragedii: femei agresate, copii uciși, familii distruse. Ce avem acum nu este suficient. Comisia nu va avea tabuuri: aici vor fi ascultate victimele, organizațiile neguvernamentale și specialiștii. Misiunea ei este clară – analizarea legislației, avizarea inițiativelor aflate în dezbatere și propunerea de măsuri noi pentru combaterea violenței domestice și a violenței de gen”, a adăugat ea.

Datele confirmă urgența, a mai spus Gorghiu care a explicat că „peste 61.000 de cazuri de violență domestică în primele șase luni din 2025 și o creștere de 110,9% a nerespectării ordinelor de protecție în ultimii patru ani”.

„Constituirea acestei comisii este un pas necesar pentru o Românie care își protejează mai bine cetățenii”, a conchis ea.

Comisia va funcționa pentru o perioadă de 12 luni de la data constituirii, cu posibilitatea prelungirii duratei de funcționare dacă se consideră oportună sau necesară această prelungire.

Prin înființarea Comisiei speciale comune,,România fără violență domestică”, Parlamentul României îşi consolidează rolul activ în prevenirea şi combaterea

violenței domestice, asigurând un cadru legislativ coerent, aliniat standardelor europene şi internaționale şi adaptat realităților sociale din România. Această

comisie va contribui la îmbunătățirea protecției victimelor, la creşterea eficienței aplicării legii, la consolidarea colaborării interinstituționale în domeniu, precum şi la creşterea gradului de conştientizare a fenomenului.

Procedural, comisia specială „România fără violență” va fi înființată într-un plen reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Editor : A.P.