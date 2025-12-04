Live TV

Parteneriat România - Elveţia pentru creşterea capacităţii de răspuns la dezastre. Piloţii români, instruiţi în tehnici avansate

Data publicării:
Misiune de salvare cu un avion SMURD.
Misiune de salvare cu un avion SMURD.

România şi Elveţia vor încheia, vineri, un aciord de parteneriat pentru creşterea capacităţii de răspuns la dezastre. În cadrul căruia piloţii români din cadrul Inspectoratului General al Aviaţiei şi din Ministerul de Interne vor fi instruiţi în tehnici avansate de salvare montană, zbor la joasă înălţime şi pe timp de noapte.

„Mâine, 5 decembrie a.c., începând cu ora 10:00, la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), va avea loc un eveniment important în ceea ce priveşte consolidarea capacităţii de răspuns în domeniul situaţiilor de urgenţă din România. Se va semna Acordul de parteneriat între Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) – în calitate de operator de componentă de program – şi Serviciul Elveţian de Salvare Aeriană REGA (Swiss Air-Rescue REGA), în calitate de partener”, anunţă, joi, Inspectoratul General al Aviaţiei.

Potrivit sursei citate, acest parteneriat vizează implementarea Componentei 3 intitulată „Salvare Aeriană şi Pregătire pentru Dezastre” şi este finanţat în cadrul măsurii de sprijin a celei de-a Doua Contribuţii Elveţiene pentru România către statele membre selectate ale Uniunii Europene.

„Astfel, DSU, în parteneriat cu Inspectoratul General de Aviaţie al MAI (IGAv), Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi Fundaţia REGA va implementa proiectul. Experţii elveţieni vor asigura instruirea specializată a piloţilor IGAv al MAI în tehnici avansate de salvare montană şi zbor la joasă înălţime şi pe timp de noapte, consolidând astfel capacitatea naţională de intervenţie aeriană”,, a mai transmis sursa citată.

De asemenea, DSU şi IGSU vor iniţia măsuri de îmbunătăţire a cadrului legislativ privind voluntariatul în situaţii de urgenţă şi vor lansa noi campanii pentru creşterea implicării civice şi întărirea legăturii dintre societatea civilă şi structurile profesioniste.

 

