Live TV

Pas important pentru modernizarea armatei. Ionuţ Moşteanu a semnat Acordul-cadru de cooperare între Guvernul României şi OCCAR

Data publicării:
PWIzYTIwNzRmM2YyZTk5YjEyZTAwNmRhZWVkNGNkOTMx.thumb
Armata României. Foto: Facebook / MApN

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, s-a întâlnit, miercuri, cu Joachim Sucker, directorul Organizaţiei pentru Cooperare Comună în Domeniul Armamentului (OCCAR), cu această ocazie fiind semnat Acordul-cadru de cooperare între Guvernul României şi OCCAR, un pas important pentru consolidarea participării României la programele europene din domeniul apărării.

Prin acest parteneriat, România va beneficia de proceduri mai eficiente, transparente şi mai puţin costisitoare pentru achiziţiile de apărare.

„Viceprim-ministrul şi ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, s-a întâlnit miercuri, 8 octombrie, cu Joachim Sucker, directorul Organizaţiei pentru Cooperare Comună în Domeniul Armamentului (OCCAR). Cu această ocazie, a fost semnat Acordul-cadru de cooperare între Guvernul României şi OCCAR, un pas important pentru consolidarea participării României la programele europene din domeniul apărării”, arată Ministerul Apărării într-un comunicat.

Potrivit MApN, acordul permite industriei de apărare româneşti să participe direct la programele OCCAR privind dezvoltarea, achiziţia şi întreţinerea echipamentelor militare moderne, contribuind astfel la modernizarea forţelor armate.

Prin acest parteneriat, România va beneficia de proceduri mai eficiente, transparente şi mai puţin costisitoare pentru achiziţiile de apărare.

„Semnarea acestui acord este un pas major pentru modernizarea armatei, pentru integrarea mai profundă în sistemul european de apărare şi pentru sprijinirea industriei naţionale de profil. Ne oferă acces la cele mai noi tehnologii şi consolidează cooperarea cu partenerii europeni”, a declarat ministrul Ionuţ Moşteanu.

În cadrul discuţiilor, cei doi oficiali au analizat şi noi oportunităţi de colaborare între Ministerul Apărării Naţionale şi OCCAR, ministrul Moşteanu subliniind dorinţa României de a se implica activ în iniţiative internaţionale care promovează dezvoltarea şi securitatea durabilă, mai arată comunicatul.

Citește și:

ANALIZĂ De ce europenii pariază pe tancuri, când dronele le aruncă în aer pe câmpul de luptă din Ucraina. Un război NATO-Rusia ar fi diferit

EXCLUSIV Zidul anti-drone și Santinela Estului. Explicațiile ministrului Apărării despre proiectele de apărare ale UE și NATO

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
1
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
inundatii
3
Ciclonul Barbara lovește România. Cod roșu de ploi prelungit în Constanța. Inundații în...
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
4
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe...
Cindy Joyce Tenesso
5
Caz de rasism în București: O șoferiță de ride-sharing a refuzat să ia o clientă din...
La 40 de ani, marea campioană și-a anunțat revenirea. Acum și-a surprins din nou fanii
Digi Sport
La 40 de ani, marea campioană și-a anunțat revenirea. Acum și-a surprins din nou fanii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
mașină în apă
Cum au intervenit autoritățile pentru a evita inundații în Capitală...
raw drona inundatii silistea 081025 _3__00078
De ce nu toate zonele sunt afectate la fel de codul roșu...
2025-06-23-8331
Reducerea numărului de parlamentari la 300, o promisiune veche...
soldați rusi
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din...
Ultimele știri
Republica Moldova a adoptat strategia de apărare pentru viitorii 10 ani. Pe ce se va concentra Guvernul de la Chișinău
AUR a depus moțiune împotriva ministrului Economiei. Radu Miruță: „Unii mimează patriotismul. Alţii îl practică”
Căutările Google în Modul AI, disponibile în România
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
exercitiu mobilizare rezervisti
Exerciţiu de mobilizare pentru rezerviști în Bucureşti şi în judeţul Ilfov. Precizările Ministerului Apărării
drona atac
Zidul anti-drone și Santinela Estului. Explicațiile ministrului Apărării despre proiectele de apărare ale UE și NATO
ionut mosteanu face declaratii
Ministrul Moșteanu: Se vorbește mult de drone. Multe țări n-au legislație să le dea jos. Noi avem printre cele mai avansate legi
tanc
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării: Organizăm licitație pentru 216 tancuri moderne. Condiția este să fie fabricate în România
ionut mosteanu
Sfatul lui Ionuț Moșteanu pentru militarii români, după ce în SUA „generalii grași” au fost luați în vizor
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur a intrat în Scorpion și schimbă jocul pentru trei zodii până la final de octombrie. Val de magnetism...
Cancan
Scene de coșmar în casa Oanei Mizil! Marian Vanghelie și-a terorizat fetița și fosta iubită! 'Sparg poarta...
Fanatik.ro
El este cel mai talentat jucător de la FCSB. Chiar și magazionerii și bucătarii de la baza din Berceni au...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Antrenorul din România care își alerga jucătorii până la epuizare! Mărturii rare din cantonamentele feroce pe...
Adevărul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am...
Playtech
Când se redeschid școlile după codul roșu și cum se vor recupera orele. Anunțul făcut de ministrul Educației
Digi FM
O femeie a sunat la 112 şi a anunţat că vecina ei s-a încuiat în casă cu copilul şi a ameninţat că-şi dă foc...
Digi Sport
Când era mic, era sărac lipit. Acum a devenit miliardar celebru și urmează să se însoare, la 41 de ani
Pro FM
Sora lui Dolly Parton, mesaj alarmant despre starea de sănătate a celebrei cântărețe: „Are nevoie de...
Film Now
Dick Van Dyke, glumă macabră despre ziua lui de naștere, care se apropie: „Ar fi amuzant!” Va împlini 100 de...
Adevarul
Șoferii care nu opresc cel puțin 15 minute într-o localitate din Elveția sunt amendați cu 100 de franci
Newsweek
La ce oră poți merge vineri la bancomat să încasezi pensia? Care pensionari iau 2.800 lei în plus?
Digi FM
Richard Gere, critici dure la adresa liderului de la Casa Albă: „Trump distruge Constituţia americană cu...
Digi World
A fost identificat "declanșatorul ascuns" al bolii Parkinson. "Acul din carul cu fân" a devenit vizibil...
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
George Clooney recunoaște că a consumat droguri: "Nu au fost niciodată o problemă pentru mine"
UTV
Radu Vâlcan, mesaj emoționant pentru Adela Popescu de ziua ei. „Îți doresc să mă iubești la fel”