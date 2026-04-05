Pasajul Victoriei intră în consolidare şi modernizare. Vor fi reabilitate apoi încă două pasaje și un pod, anunță Primăria Capitalei

Pasajul Victoriei. Foto: PMB

Primăria Municipiului Bucureşti anunţă că Pasajul Victoriei intră în consolidare şi modernizare. Acesta nu a mai fost reabilitat din 2009 şi este într-o stare critică. Lucrarea va dura 28 de luni, din care patru pentru proiectare şi 24 pentru execuţia efectivă, spun autorităţile. De asemenea, şi Pasajele Lujerului şi Bucur Obor şi Podul Băneasa vor fi reabilitate.

„Pasajul Victoriei intră în consolidare şi modernizare! Este unul dintre cele mai tranzitate puncte din Bucureşti, aşa că este important să-l punem în siguranţă. Nu a mai fost reabilitat din 2009 şi este într-o stare critică! Are degradări avansate la structura de rezistenţă, infiltraţii, fisuri, armături corodate, probleme la calea de rulare a tramvaiului şi deficienţe majore la sistemele de drenaj şi iluminat”, transmite Primăria Generală, pe Facebook.

PMB arată ce lucrări vor fi efectuate.

  • Refacem benzile de circulaţie, linia de tramvai, trotuarele şi peroanele din staţii;
  • Reabilităm pereţii şi zidurile de sprijini;
  • Instalăm platforme electrice pentru ca persoanele cu dizabilităţi să aibă acces în pasaj;
  • Modernizăm instalaţiile electrice şi iluminatul public;
  • Instalăm panouri digitale de semnalizare;
  • Amenajăm partea superioară a pasajului, inclusiv spaţiile verzi.

Potrivit Primăriei Municipiului Bucureşti, este unul dintre cele mai ample proiecte de refacere a infrastructurii subterane din oraş din ultimii ani.

„Lucrarea va dura 28 de luni, din care patru pentru proiectare şi 24 pentru execuţia efectivă”, mai anunţă PMB.

Construit în 1987, pasajul are o lungime de 635 de metri. Pe aici trec şi tramvaiele 1 şi 10.

Primăria Capitalei mai anunţă reabilitarea pasajelor Lujerului, Obor şi Băneasa.

„Pasajele Lujerului şi Bucur Obor şi Podul Băneasa vor fi şi ele reabilitate: Toate cele trei au risc seismic grad V şi au nevoie de lucrări serioase de reabilitare. Au fisuri şi infiltraţii, pereţii şi stâlpii de susţinere sunt degradaţi. Sunt printre cele mai tranzitate pasaje şi poduri din Capitală, aşa că le punem în siguranţă, prin Administraţia Străzilor”, spune PMB.

Ce facem mai exact:

  • Demolăm şi înlocuim suprastructurile existente;
  • Consolidăm infrastructura şi construim noi structuri rutiere;
  • Refacem marcaje şi montăm indicatoare rutiere noi,
  • Înlocuim sistemul de iluminare şi de supraveghere a traficului.
  • La Pasajul Bucur Obor, instalăm un sistem de detecţie a incendiilor.

Durata lucrărilor variază în funcţie de complexitate. Astfel, pentru Pasajul Lujerului este de 33 de luni, pentru Pasajul Bucur Obor, 24 de luni, pentru Podul Băneasa, 17 luni, mai spune primăria.

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Donald Trump
3
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Federal Cabinet
4
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Carlos Cuerpo
5
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
Te-ar putea interesa și:
cladiri renovare buc
Primăria Capitalei anunță că 14 clădiri rezidenţiale şi publice urmează să intre în consolidare şi reabilitare. Cum arată acum
Arena Națională. Foto- Nicușor Dan:Facebook
Ciprian Ciucu anunță dezbatere pentru viitorul Arenei Naționale. Stadionul este acum subutilizat și produce pierderi PMB
locuri de parcare
Din 1 mai, hibridele pierd gratuitatea la parcare în București. Până când își păstrează facilitatea mașinile electrice
BUCURESTI - SEDINTA CGMB - 22 DEC 2022
Consiliul General al Capitalei a aprobat reorganizarea Primăriei. 122 de posturi vor fi desființate
bani
CGMB a decis cum vor fi împărţiţi banii din impozitul pe venit între Primăria Capitalei şi sectoare. Reacția lui Drulă
Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
traian basescu
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
mircea lucescu
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
Ultimele știri
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cancan
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
editiadedimineata.ro
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Adevărul
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Playtech
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
Digi FM
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Adevarul
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Newsweek
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
Digi FM
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”