Pașaportul Covid pentru cei care vor să meargă în vacanță în Europa urmează să fie adoptat până în vară. PE a grăbit procedura

Parlamentul European va accelera procedura de aprobare a noii adeverințe electronice verzi, așa-zisul „pașaport Covid”, care ar urma să permită circulația sigură și liberă pe durata pandemiei. Astfel, conform noului calendar, adoptarea acestui nou document se va face până în vară, informează Parlamentul printr-un comunicat oficial.

Eurodeputații au decis inițierea procedurii de urgență cu 468 de voturi pentru, 203 împotrivă și 16 abțineri. În timpul dezbaterii în plen de miercuri, marea majoritate a eurodeputaţilor au sprijinit crearea rapidă a adeverinţei electronice verzi, care urmăreşte să faciliteze circulaţia sigură şi liberă în interiorul UE pe durata pandemiei de coronavirus, conform Agerpres.

Potrivit propunerii CE, aceasta ar include informaţii cu privire la vaccinarea împotriva Covid-19, la un rezultat negativ la testul Covid-19, precum şi informaţii privind orice infecţie anterioară cu coronavirus. Mai mulţi vorbitori au subliniat necesitatea de a avea garanţii solide în materie de protecţie a datelor cu caracter personal şi medical şi au subliniat că nu trebuie discriminate persoanele care nu au fost vaccinate, se mai precizează în comunicat.

Plenul PE va adopta mandatul de negociere cu Consiliul UE, care poate include amendamente la propunerea CE, în cursul următoarei sesiuni plenare din 26-29 aprilie. Comisia pentru libertăţi civile (LIBE), responsabilă de dosar din partea PE, va putea solicita ca mandatul să îi fie încredinţat, pentru a începe discuţiile. Rezultatul negocierilor dintre colegiuitori va trebui aprobat atât de PE, cât şi de Consiliul UE.

„Avem nevoie de adeverinţa electronică verde pentru a ne restabili încrederea în spaţiul Schengen, continuând totodată lupta împotriva pandemiei de COVID-19. Adeverinţa nu poate fi o condiţie prealabilă pentru libera circulaţie, deoarece aceasta este un drept fundamental în Uniunea Europeană şi nu poate conduce la discriminare. Datele cetăţenilor trebuie să fie în siguranţă şi doar datele necesare ar trebui incluse în adeverinţă”, a declarat după vot preşedintele Comisiei LIBE, spaniolul Juan Fernando Lopez Aguilar (S&D).

CE a prezentat pe 17 martie o propunere de regulament privind o adeverinţă electronică verde pentru a facilita libera circulaţie în UE şi o propunere conexă privind resortisanţii ţărilor terţe a căror şedere sau reşedinţă pe teritoriul statelor membre ale UE este legală în timpul pandemiei.

La ce folosește adeverința și ce informații va conține

Comisia Europeană a prezentat, săptămâna trecută, propunerea pentru certificatul digital de vaccinare, valabil la nivelul Uniunii Europene, în încercarea de a impulsiona sectorul turismului, grav afectat de pandemie. Adeverința electronică verde va constitui dovada că deținătorul a fost vaccinat împotriva COVID-19, a primit un rezultat negativ la testul de depistare a infecției cu virusul SARS-CoV-2 sau s-a vindecat de COVID-19 și va putea fi verificată în orice stat membru UE.

Cu o astfel de dovadă a vaccinării împotriva Covid-19 - sau „certificat verde digital”, aşa cum îl numeşte Comisia Europeană - o persoană vaccinată într-un stat membru va fi recunoscută şi în alt stat membru ca imunizată. Acest aspect ar putea facilita călătoriile, inclusiv în scop turistic, între ţări.

Adeverința electronică verde va constitui dovada că deținătorul:

a fost vaccinat împotriva COVID-19

a primit un rezultat negativ la testul de depistare a infecției cu virusul SARS-CoV-2 sau

s-a vindecat de COVID-19.

Certificatul verde european propus de Comisia Europeană pentru a facilita călătoriile în Uniunea Europeană nu este un pașaport, ci un document unic care să fie recunoscut de toate statele membre, a spus la Digi24 Adina Vălean, comisarul european pentru Transporturi. Ea a explicat că documentul vizează uniformizarea datelor privind vaccinurile și rezultatele testelor, dar că fiecare stat membru va decide condițiile de intrare pe teritoriul său.

„Nu este un pașaport. Este un document unic european, o dovadă pentru o situație în care un cetățen al unui stat membru se poate afla – dacă are un vaccin făcut, dacă are un test PCR negativ, dacă a trecut prin boală și are imunitate naturală”, a spus Vălean la Digi24.

„În momentul de față, cetățenii din România știu că atunci când merg și fac vaccinul, primesc un certificat de vaccinare, sunt introduși într-o bază de date națională. Când fac un test PCR, primesc o dovadă a rezultatului. Aceste documente în România și în alte țări arată complet diferit și atunci când cineva circulă dintr-un stat în altul sunt probleme. Comisia propune standardizare pentru a nu mai întâlni situații în care se solicită acest tip de documente și, dacă nu corespund sau se cer elemente care nu sunt cuprinse în acele documente, poate fi întors din drum.

Intenția e să unificăm formatele, să fie ușor verificate de către statele membre, deci când cineva prezintă certificatul, cel care îl primește să vadă, să verifice autenticitatea lui, pentru a lupta și cu fenomenele de fraudă care au apărut în prezent”, a explicat ea.

