Patriarhia Română: Participarea copiilor şi a tinerilor la orele de Religie este un drept constituţional

Patriarhia Română spune că participarea copiilor şi a tinerilor la orele de Religie reprezintă „un drept constituţional”, în urma apariţiei unor materiale jurnalistice care aduc în discuţie o presupusă predare „ilegală” a acestei discipline.

Potrivit unui comunicat al BOR, potrivit Constituţiei, „Statul român asigură libertatea învăţământului religios, potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult. În şcolile de stat, învăţământul religios este organizat şi garantat prin lege" (art. 32, alin. 7)".

„Totodată, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prevede: "Orice om are dreptul la libertatea gândirii, de conştiinţă şi religie; acest drept include libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea, singur sau împreună cu alţii, atât în mod public, cât şi privat, prin învăţătură, practici religioase, cult şi îndeplinirea riturilor" (art. 18). Aşadar, participarea copiilor şi a tinerilor la orele de Religie este un drept constituţional, dezvoltat normativ prin Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, prin Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 şi prin Metodologia pentru predarea disciplinei Religie (aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale n/r. 7.047/22 decembrie 2025, cu conţinut similar Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.232/14 septembrie 2015 şi modificată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.218/16 februarie 2018)", evidenţiază Patriarhia, potrivit Agerpres.

În comunicat sunt menţionate prevederile Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 şi Metodologia pentru predarea disciplinei Religie, care asigură atât dreptul constituţional de a participa la ora de Religie, cât şi pe cel al libertăţii conştiinţei.

„Cu privire la notarea elevilor la ora de Religie, menţionăm că evaluarea face parte din specificul oricărei materii şcolare. Lipsa evaluării elevilor la ora de Religie sau găsirea unor soluţii alternative la notă constituie un afront adus statutului acesteia ca disciplină şcolară (parte a trunchiului comun - aspect recunoscut şi prin Decizia Nr. 669/2014 a Curţii Constituţionale a României). Nota funcţionează ca un stimulent al învăţării şi este apreciată de elevi şi profesori ca un barometru al strădaniei elevilor. Efortul depus de elevi în acumularea de cunoştinţe şi în formarea de atitudini şi conduite moral-religioase cere să fie răsplătit şi valorizat”, precizează Patriarhia.

Precizările vin după declarațiile unui profesor din Buzău, Emil Moise, potrivit căruia metodologia de predare a religiei în școli încalcă Legea Educației, o decizie a Curții Constituționale, două hotărâri ale Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, dar și Constituția României.

Problema centrală semnalată de Moise este valabilitatea cererii depuse pentru religie. Conform metodologiei, odată depusă, cererea este considerată valabilă pe întreaga perioadă de școlarizare, fără a fi necesară reînnoirea anuală.

„Legea Educației nu prevede așa ceva, iar comisiile parlamentare au respins explicit această abordare”, susține profesorul.

