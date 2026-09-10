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Patriarhia și inițiatorul proiectului de lege privind Ziua Tricolorului se contrazic pe rugăciune: „E înscrisă în regulamentul militar”

Data publicării:
Sarbatoarea Nasterii Domnului la Patriarhie16
Sursa foto: Digi24.
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Rugăciunea menționată în proiectul de lege privind Ziua Tricolorului, trecută tacit de Senat și aflată în dezbatere în Camera Deputaților, scrisă de Mircia Chelaru deputat de la AUR, inițiatorul legii, nu ar fi fost redactată cu aprobarea Patriarhiei, transmite instituția într-un răspuns pentru G4Media. La rândul său, generalul (r) Chelaru, contactat de digi24.ro, susține că rugăciunea a fost aprobată încă de fostul Patriarh, Teoctist. 

Proiectul de lege inițiat de AUR poate aduce schimbări majore în modul în care este sărbătorită Ziua Drapelului Național.

Printre prevederile noii legi se numără obligația oficialilor prezenți la ceremonie de a săruta drapelul național, iar refuzul ar urma să fie sancționat cu amendă de până la 10.000 de lei. Neparticiparea autorităților la ceremonii ar urma să fie o faptă penală – abuz în serviciu.

La articolul 4, alineatul 1, în proiectul de lege, atât în forma sa inițială, cea propusă de inițiator – senatorul Mircia Chelaru de la AUR, cât și în cea finală care a ajuns pentru votul final din Camera Deputaților, este menționat textul obligatoriu al rugăciunii care ar trebui rostită la sfințirea drapelului.

„e) Preotul militar sau ierarhul bisericesc se așează în fața Drapelului și rostește următoarea Binecuvântare: »Dumnezeul nostru, Doamne Preaputernice, Cel ce binecuvântezi și sfințești toate, binecuvântează Drapelul Național al României! Că sfânt ești totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!»”.

„În mod regretabil, Patriarhia Română nu a fost consultată în acest sens”, a transmis Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, la solicitarea G4Media.

„Prin urmare, de vreme ce proiectul de lege este încă în dezbatere publică, vor fi înaintate propuneri în vederea introducerii unei rugăciuni de binecuvântare a drapelului, în conformitate cu rânduielile liturgice ale Bisericii Ortodoxe Române, și a eliminării prevederii ca aceasta să fie rostită de profesorul de religie sau alt laic, ci exclusiv de preoți”, a mai adăugat acesta.

Contactat de către digi24.ro, deputatul Mircia Chelaru a declarat: „Noi nu  avem voie să pierdem steagul națiunii. Vreau să întorc cutuma către națiune. Rugăciunea este agrementată cu BOR, era păritele Teoctist. Aceasta rugăciune este înscrisă în regulamentul militar”. 

Editor : A.R.

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