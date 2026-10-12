Patriarhul Daniel, mesaj pentru Papa Leon al XIV-lea. Suveranul pontif urmează să sufere o intervenţie chirurgicală

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a adresat un mesaj, luni, Papei Leon al XIV-lea, prin care îi urează „mult ajutor de la Dumnezeu”, pentru a depăşi problemele de sănătate cu care se confruntă.

„În aceste momente de încercare, ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, să vindece suferinţa Sanctităţii Voastre şi să vă dăruiască sănătate, astfel încât să puteţi continua activitatea pastorală şi misionară. Totodată, dorim Sanctităţii Voastre mult ajutor de la Dumnezeu pentru a depăşi problemele de sănătate cu care vă confruntaţi”, a transmis Întâistătătorul BOR.

Papa Leon al XIV-lea va fi internat marţi dimineaţă la Spitalul Gemelli din Roma, unde urmează să fie supus unei intervenţii chirurgicale de extirpare a unui nodul pulmonar de mici dimensiuni, a anunţat luni Biroul de presă de la Vatican, au informat agenţiile de presă internaţionale.

Sfântul Scaun nu a precizat dacă Suveranul Pontif va fi operat în aceeaşi zi sau în ziua următoare.

Duminică, Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 71 de ani, a dezvăluit că acel nodul de mici dimensiuni a fost descoperit la un control medical recent, este „bine localizat” şi a fost depistat într-un stadiu incipient.

Editor : Liviu Cojan