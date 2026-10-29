Patroană din Capitală cercetată pentru evaziune fiscală: Patru ani nu a virat la bugetul de stat impozitele reţinute de la angajaţi

Patroana a două grădiniţe private din Capitală este cercetată de procurori pentru evaziune fiscală, fiind acuzată că, pe parcursul ultimilor patru ani, nu a virat la bugetul de stat impozitul pe venit şi contribuţiile de asigurări sociale şi de sănătate reţinute din salariile angajaţilor, prejudiciul fiind de peste 470.000 de lei.

„În fapt, în perioada 2022 - 2026, inculpata, în calitate de asociat unic şi administrator a două societăţi cu obiect de activitate învăţământul preşcolar, a reţinut lunar din salariile angajaţilor impozitul pe venit şi contribuţiile de asigurări sociale şi de sănătate. În continuare, inculpata a declarat aceste sume organelor fiscale, însă nu le-a virat către bugetul de stat în termenul prevăzut de lege. Potrivit cercetărilor efectuate în cauză, sumele reţinute şi nevirate în termen, rezultate din 67 de acte materiale, se ridică la 477.437 de lei, motiv pentru care în cauză au fost instituite măsuri asiguratorii asupra unui imobil aparţinând inculpatei”, anunţă Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6.

Potrivit unor surse judiciare, femeia deţine două grădiniţe care funcţionează în Sectoarele 5 şi 6 ale Capitalei.

Ea a fost pusă sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile pentru săvârşirea infracţiuni de evaziune fiscală în forma reţinerii şi neplăţii, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă, a impozitelor şi contribuţiilor cu reţinere la sursă.

Editor : Liviu Cojan