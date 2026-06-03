Patru avioane Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene au aterizat la baza Mihail Kogălniceanu. Au sosit și 180 de militari

Patru aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene au aterizat miercuri în Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, din judeţul Constanţa, pentru a întări securitatea spaţiului aerian al României.

Potrivit unui comunicat al MApN transmis Agerpres, detaşamentul, format din aproximativ 180 de militari (piloţi şi personal tehnic) şi aeronave Eurofighter Typhoon, va executa, împreună cu militarii Forţelor Aeriene Române, misiuni de Poliţie Aeriană Întărită (enhanced Air Policing) sub comandă NATO, în următoarele două luni.

Aceasta este cea de-a şaptea rotaţie în România a Forţelor Aeriene Italiene, menţionează sursa citată.

Misiunile de Poliţie Aeriană Întărită, desfăşurate în comun cu partenerii NATO, începând cu anul 2014, contribuie la dezvoltarea capacităţii de reacţie şi descurajare, precum şi la consolidarea interoperabilităţii între Forţele Aeriene Române şi cele aliate.

Editor : Liviu Cojan