Live TV

Patru barje încărcate cu rocă vor fi scufundate astăzi în Dunăre pentru a creşte debitul apei spre centrala de la Cernavodă

Data actualizării: Data publicării:
GALATI - ILUSTRATIE - PORT LA DUNARE SI NAVIGATIE - 5 IUL 2023
Foto: Inquam Photos/ George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Patru barje vor fi scufundate miercuri în apele Dunării pentru a facilita direcţionarea debitului către Centrala Nucleară de la Cernavodă. Specialiştii spun că, după dislocarea stâncii Pârjoaia, s-a obţinut iniţial o stabilizare a nivelului apei, iar apoi o uşoară creştere, cu doi centimetri.

Miercuri, va avea loc scufundarea celor patru barje, două încărcate la locul dislocării stâncii Pârjoaia, pe Dunărea Veche, şi două aduse de la Galaţi.

Două excavatoare de 35 şi 60 de tone au fost trimise în zonă, utilajele spărgând mecanizat în zona exploziei, iar materialul a fost încărcat în barjele care vor fi scufundate, potrivit News.ro.

„După 14.00 se estimează că va avea loc scufundarea barjelor. Până la acea oră (14.00) se va încărca ultima barjă", au precizat oficialii de la Apele Române.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Marţi după-amiază, specialiştii anunţau că „nivelul Dunării în zona Cernavodă este staţionar, în urma dislocării stâncii obţinându-se iniţial o stabilizare (în sensul stopării scăderii nivelului cu 2 cm/zi), iar apoi o uşoară creştere cu 2 centimetri”.

Marţi dimineaţă, specialiştii de la Apele Române au amintit că prognoza de la Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor indică o scădere pe zi cu 2-3 cm, ajungând în 9 august la -233 cm (adică în 6 zile ar fi scăzut cu 15 cm).

„Operaţiunile de intervenţie de la faţa locului au o complexitate deosebită, scopul final fiind acela de a dirija o parte din debitul Dunării de pe braţul Bala spre Dunărea Veche, mai exact de a reuşi creşterea nivelurilor Dunării cu până la 10-12 cm", au arătat ei.

Militarii au realizat, luni, o nouă detonare a stâncii Pârjoaia, pentru a se putea devia debitul Dunării pe braţul Dunării Vechi, pentru a alimenta Centrala Nucleară de la Cernavodă. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că operaţiunea a fost un succes. El a menţionat că, potrivit calculelor iniţiale, „joi în cel mai fericit caz, Centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedură de a fi oprită".

„O zi de funcţionare suplimentară a Centralei de la Cernavodă e de vreo trei ori mai eficientă financiar decât costurile acestor operaţiuni", a adăugat el. Specialiştii de la Apele Române afirmau că se estimează că, până miercuri dimineaţă, cele 4 barje vor fi scufundate, pentru a redirija debitul Dunării.

Creşterea nivelului apei a fost salutată şi de către ministrul Apărării, Radu Miruţă.

„Veşti bune: la Centrala Nucleară de la Cernavodă, nivelul apei a crescut cu 2 cm faţă de ziua trecută. Ţinând cont de faptul că prognoza indica o scădere cu 2 cm, putem spune că operaţiunea de ieri a adus un câştig net de cel puţin 4 cm, adică alte 2 zile de funcţionare în plus doar din etapele de până acum. Felicitări, ANAR, pentru soluţie”, a scris ministrul pe Facebook.

Unitatea 1 a CN Cernavodă a fost oprită în această săptămână, reducând producţia internă de energie cu 10%, în condiţiile unui consum ridicat din cauza caniculei.

Scăderea debitelor pe Dunăre aduce riscul închiderii şi Unităţii 2 a centralei, cu efect semnificativ asupra producţiei interne.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ODAmaD00NDAmaGFzaD1mNjBmYmJlMmE1MGY5YTUwNTczMmVlZGIyNGMyNmI2Mg==.thumb
1
O țară NATO a introdus începând de azi serviciul militar obligatoriu de 11 luni
Talibani
2
Anchetă în Republica Moldova: nu se știe cine a invitat şi cine a acordat vize unei...
Pintea_Paul-Ciprian senator
3
Senatorul Paul Pintea a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General...
sorin grindeanu si ilie bolojan
4
Răspunsul lui Ilie Bolojan pentru Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a cerut repornirea...
Nauru Flag
5
A treia cea mai mică țară din lume și-a schimbat numele după mai bine de jumătate de secol
”Nu se suportă!”. Nu s-au mai văzut de 8 ani, dar vor da nas în nas la nunta lui Cristiano Ronaldo: ar putea exista o bătaie
Digi Sport
”Nu se suportă!”. Nu s-au mai văzut de 8 ani, dar vor da nas în nas la nunta lui Cristiano Ronaldo: ar putea exista o bătaie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Serbia Danube Sunken Boats
Nave de război naziste scufundate ies la suprafață pe Dunăre, pe măsură ce nivelul apei scade la minime record
Water levels of the Danube River in Serbia and Bulgaria continue to fall
Oana Țoiu, discuție cu ministrul de externe al Serbiei: situația debitului scăzut al Dunării și identificarea de soluții, pe agendă
Nuclear Power Plant In Paks, Hungary
Ungaria a fost „la doar câțiva milimetri” de a opri centrala de la Paks. Peter Magyar: „Până dimineață, nivelul crescuse cu 1,5 cm”
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Proiectul ignorat ani la rând care putea preveni criza de la Cernavodă. Radu Miruță: „Nu s-a mai întâmplat nimic din aprilie 2024”
Comisia Europeană
Comisia Europeană crede că România nu are probleme cu furnizarea energiei și spune în ce situație ar interveni
Recomandările redacţiei
femeie cu evantai
Cod portocaliu de caniculă în București și Ilfov, cu temperaturi de...
pompa de benzina motorina
Dumitru Chisăliță: România asistă la un Black Friday al motorinei. Nu...
Screenshot 2026-08-05 000726
„Natura cu frumusețile ei”, „Familia” sau „Doza de râs”. Cum se...
Premierul spaniol Pedro Sanchez dă mâna cu Regele Marocului, Mohammed al VI-lea
Regele care a păcălit Spania. Cum a profitat Mohammed al VI-lea al...
Ultimele știri
Buzoianu acuză PSD că riscă să blocheze aproape un miliard de euro din PNRR: „Este complet iresponsabil”
Reducere de 3% la impozit pentru mai multe firme: Ministerul Finanțelor a aprobat procedura. ANAF acordă automat bonificația
Strategia pentru biodiversitate, contestată înaintea votului decisiv. Bogdan Ivan: „Nu voi vota în orb, nici eu și nici PSD”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Nuntă de vis într-o vilă de 64 de milioane $. Cum a arătat „cea mai frumoasă fată din lume” în rochie de...
Cancan
Straniul caz al pacientului Cheloo de la Psihiatrie. De ce afecțiune suferă și cum a ajuns să arate acum
Fanatik.ro
Măsură halucinantă pregătită la FCSB. „Îi pun să filmeze și opresc eu antrenamentele prin telefon”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Parlamentul European a lansat un joc gratuit în care utilizatorii controlează o campanie de dezinformare
Fanatik.ro
Șeful lui U Cluj, ultimele detalii despre transferul lui Nicolae Stanciu. Ce îl atrage, de fapt, pe...
Adevărul
Culisele planului eșuat al Israelului de a răsturna regimul iranian
Playtech
Cât te costă aerul condiționat al mașinii în timpul caniculei. Calcul pentru drumuri de 300, 500 și 1.000 km
Digi FM
Un fost pilot de Formula 1 face un apel emoționant către familia lui Michael Schumacher: "Indiferent de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO 500.000 €! Vlad Chiricheș a lăsat pe toată lumea ”mască”
Pro FM
Legenda muzicii, mărturisiri dureroase. Boala "dificilă, frustrantă și uneori înfricoșătoare" care a ținut-o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sebastian Stan a devenit tată. Annabelle Wallis, iubita actorului originar din Constanța, a născut primul...
Adevarul
România, înaintea unor țări nordice în clasamentul global al relocării. Cum este descrisă și ce avantaje și...
Newsweek
Pensionar cu pensie de 6.500 de lei. Pe ce salariu a muncit pe vremea lui Ceaușescu? Câți ani a muncit?
Digi FM
Fiul mai puțin cunoscut al lui Jon Bon Jovi calcă pe urmele tatălui său, dar spune pas celebrității: „Îți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Poate am dus obsesia pentru longevitate prea departe". Bryan Johnson, omul care dă milioane pentru a învinge...
Digi Animal World
Un arici a declanşat alarma antifurt a unui supermarket din Germania. „E mic, rotund şi nu pare să aibă...
Film Now
Christina Applegate a revenit acasă, după patru luni în spital. Primele informații despre actriță
UTV
Spike și Livia Eftimie s-au împăcat. Cum au fost surprinși pe o plajă din Grecia, după despărțire