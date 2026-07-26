Live TV

Patru cutremure în România în mai puțin de 24 de ore

Data publicării:
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Patru seisme de intensitate mică au avut loc în țara noastră de sâmbătăt după-amiază până duminică dimineață, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Trei dintre acestea au avut magnitudine peste 3.

Toate cele patru cutremure au avut loc în zona seismică Vrancea, în județele Buzău și Vrancea.

Primul s-a produs sâmbătă, la ora 15:13 (magnitudine 3,1), iar cel mai recent duminică dimineață, la ora 04:52 (magnitudine 2,4).

Celelalte două seisme au avut loc sâmbătă, la ora 23:20 (magnitudine 3,2), și duminică, la ora 02:35 (magnitudine 3,5).

Cel mai recent cutremur a fost unul de suprafață (produs la o adâncime de doar 19 km), iar celelalte au fost de adâncime (între 89 și 147 km).

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Viorel scripcariu a o sedinta
1
Reacția rectorului UMF Iaşi, după discursul critic al unei absolvente la ceremonia...
aeronava f-16
2
Dronă doborâtă în premieră deasupra României: mai multe fragmente au fost recuperate...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
3
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu...
doua nave rusesti de razboi in pacific
4
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu...
Nave în Strâmtoarea Ormuz
5
„Americanii caută o cale de ieșire”. SUA și Regatul Unit plănuiesc o conferință...
S-a sinucis la 38 de ani, chiar înainte de aniversarea căsniciei: ”Ai fost eroul nostru. Vom vorbi curând”. Avea 4 copii
Digi Sport
S-a sinucis la 38 de ani, chiar înainte de aniversarea căsniciei: ”Ai fost eroul nostru. Vom vorbi curând”. Avea 4 copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
seismograf cutremur
Cutremur în România, vineri dimineaţa
FIFA World Cup 2026: Final between Spain and Argentina
Golul care a adus Spaniei trofeul CM 2026 a provocat un seism în mai multe orașe din peninsula iberică: ce spun cercetătorii
Seismograf care înregistrează un cutremur.
Două cutremure au lovit provincia Kermanshah din Iran
Victime și pagube materiale, în urma a două cutremure în Peru. Foto Profimedia
Peru, lovit de două cutremure: cel puțin șase morți și 21 de răniți
soldați în Venezuela lângă o clădire prăbușită în timpul cutremurelor din 24 iunie 2026
Bilanțul celor două cutremure din 24 iunie din Venezuela se apropie de 4.500 de morți
Recomandările redacţiei
pilot f-16
Care sunt condițiile de neutralizare a unei drone, explicate de un...
Avion F-16
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că...
incendii vegetatie spania
Situație fără precedent în Spania și Franța: sute de mii de persoane...
Verteidigungsminister Pistorius besucht Wachbataillon
După decenii de prudență, Germania revoluționează modul în care...
Ultimele știri
Cum doborară ucrainenii dronele rusești trăgând cu mitraliera dintr-un avion cu elice
Noul premier al Marii Britanii susține că este pregătit să-l critice pe Trump dacă este în interesul țării sale
Rezultate LOTO - Duminică, 26 iulie 2026: Report mare la 6/49. La Joker sunt în joc aproape 490.000 de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A trecut printr-un accident și un divorț în doar un an. Andreea Ibacka: „Viața mea s-a schimbat la 180 de...
Cancan
Mr. Pink, DAT AFARĂ cu scandal din Beverly Hills: 'A trebuit să facem evacuarea'
Fanatik.ro
AC Milan, transfer de top din SuperLiga! „Diavolii” se luptă cu alte echipe importante pentru noua „perlă”
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Ion Țiriac, succes uriaș în afaceri. A dat lovitura cu un contract încheiat cu cel mai mare operator de...
Adevărul
Un economist român, uluit de prețurile unor locuințe cu vedere la mare în Grecia: „Am recitit de trei ori”
Playtech
De ce capacul rezervorului este legat cu un șnur de mașină. Nu este doar ca să nu-l pierzi
1 killed, more than 10 injured as vehicle ploughs into crowd at parade in Berlin
Un mort şi 16 răniţi după ce o maşină a intrat în mulţime la parada Gay Pride de la Berlin. Suspectul este...
Digi Sport
Andrew Tate a spus ce trăiește în închisoare și o actriță celebră din SUA nu s-a putut abține
Pro FM
14 ani de căsnicie, doi copii și o siluetă perfectă. Elena Gheorghe impresionează în costum de baie, în prag...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut la Comic-Con. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a lăsat fără cuvinte pe...
Adevarul
Băsescu: „Trebuie negociat cu ucrainenii să nu se mai joace cu dronele”. Fostul președinte critică...
Newsweek
Ai fost în șomaj după anii 90? Află dacă perioada îți este recunoscută la calculul pensiei și câți bani iei
Digi FM
A aflat prea târziu că nu avea cancer. O femeie a murit după ce chimioterapia i-a provocat o altă boală
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Cinci remedii care pot calma alergiile câinelui. Mulți stăpâni le au deja în casă
Film Now
Mama actorului Ben Affleck a murit la 83 de ani. Cea mai mare dorință a ei după ce a aflat că mai are doar...
UTV
Andreea Ibacka a vorbit despre anul dificil prin care a trecut după divorțul de Cabral. „Mi-am permis să...