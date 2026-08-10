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Patru noi incendii au izbucnit în Caraş-Severin. Au intervenit zeci de pompieri şi lucrători silvici, ajutaţi de două elicoptere

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incendiu de vegetatie
Incendiu de vegetație. FOTO: Profimedia Images
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Zeci de pompieri militari şi lucrători silvici au intervenit, luni, pentru stoparea şi lichidarea a patru incendii de fond forestier apărute în zonele Măru, Lindenfeld, Băile Herculane şi Rusca Montană, în sprijinul echipelor de la sol fiind mobilizate două elicoptere care au executat peste 70 de aruncări cu apă în locurile în care s-a impus acest lucru, arată un bilanţ al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Caraş-Severin.

"În condiţii de teren extrem de accidentat, la temperaturi ridicate şi sub ameninţarea permanentă a extinderii focarelor, zeci de pompieri militari din cadrul Detaşamentelor Caransebeş, Reşiţa şi Secţiilor Moldova Nouă şi Oraviţa au acţionat neobosit, la limita rezistenţei umane, pentru a proteja comunităţile şi pădurile judeţului. (...) Eforturile combinate ale forţelor la sol, sprijinite îndeaproape de mijloacele aeriene şi de echipele de voluntari şi lucrători silvici, au dus la stoparea avansului flăcărilor pe suprafeţe extinse", precizează pompierii citați de Agerpres.

Astfel, în zona Măru, un efectiv de 20 de pompieri militari, sprijinit de un elicopter care a executat 39 de aruncări cu apă, a reuşit lichidarea focarelor pe o suprafaţă de circa 7 hectare şi crearea unor benzi de protecţie complexe de până la 3 metri lăţime. În prezent, zona rămâne sub atentă supraveghere.

În zona Lindenfeld, pompierii militari din Reşiţa şi Caransebeş, alături de 15 lucrători silvici, au izolat un focar ce ameninţa 8 hectare de pădure şi vegetaţie, acţiunea fiind susţinută din aer de un elicopter cu 25 de aruncări de apă.

O acţiune de stingere a focului a avut loc şi în zona Băile Herculane. Aici, din cauza terenului stâncos şi impracticabil pentru echipele de intervenţie pedestră, un elicopter a efectuat 13 aruncări punctuale de apă pentru limitarea extinderii flăcărilor pe suprafaţa de un hectar afectată.

Cel de-al patrulea incendiu a fost consemnat în zona Rusca Montană, unde echipajele Detaşamentului Caransebeş, împreună cu autorităţile locale şi reprezentanţii ocolului silvic, au intervenit prompt pentru stoparea unui incendiu extins pe aproximativ 10 hectare de vegetaţie şi fond forestier.

În total, suportul aerian a însumat un număr de 77 de aruncări de apă, dovedind o coordonare exemplară între forţele de la sol şi cele din aer.

"Intervenţiile din această zi demonstrează încă o dată profesionalismul, curajul salvatorilor care îşi pun zilnic viaţa în pericol pentru siguranţa cetăţenilor şi pentru conservarea naturii. Fiecare metru de bandă de protecţie săpat în solul dificil, fiecare oră petrecută în fum şi căldură sufocantă reprezintă o dovadă incontestabilă a dăruirii pompierilor militari", arată ISU Caraş-Severin.

Misiunile de monitorizare vor continua, iar resursele aeriene vor fi redistribuite în cursul zilei de 11 august pentru asigurarea stabilităţii în zonele vulnerabile, mai precizează sursa citată.

Editor : M.B.

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