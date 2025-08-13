Patru oameni au fost răniți într-o explozie la Bacău. A fost activat mecanismul european pentru transferul lor în străinătate

Patru persoane au fost rănite într-o explozie care a avut loc în județul Bacău, în localitatea Letea Veche. Victimele, care au suferit arsuri, sunt transportate la mai multe spitale din țară și a fost activat și Mecanismul european de protecție civilă, pentru transferul lor în străinătate.

O fată a suferit arsuri pe 40% din suprafața corporală. Ea va fi transportată de urgență la Spitalul Grigore Alexandrescu din București cu elicopterul SMURD. De asemenea, trei adulți au arsuri între 50 și 70 la sută din suprafața corpului și vor ajunge la spitale București și Timișoara. Ministerul Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență au activat Mecanismul european de protecție civilă pentru transferul în străinătate al acestor pacienți cu arsuri grave.

Acest incident vine numai la o zi după ce ministrul Sănătății a spus că singurul centru de arși din România funcționează - și a funcționat și până acum - ilegal, pentru că nu îndeplinea condițiile pentru a fi considerat centru, așa că va deveni unitate de arși.

Acești pacienți cu arsuri grave sunt victimele unei explozii într-o locuință. Au intervenit mai multe echipaje SMURD și ambulanțe. Oamenii au primit îngrijirile medicale la fața locului și au ajuns în primă instanță la spitalul din Bacău, însă sunt transferați la spitale din București și din Timișoara, iar după ce medicii le vor face evaluarea, ei vor fi transferați în spitale din străinătate.

