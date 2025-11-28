Paznic al unui fond de vânătoare, bătut şi ameninţat cu moartea de braconieri

Un paznic de vânătoare din judeţul Teleorman, care a prins trei bărbaţi aflaţi la braconaj, a fost bătut şi ameninţat cu moartea de doi dintre aceştia, informează, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Teleorman.

„La data de 27 noiembrie a.c., poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, împreună cu poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor şi cei ai Secţiei 10 Poliţie Rurală Poeni, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Videle, au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în judeţul Teleorman, la persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de ultraj şi braconaj cinegetic”, precizează IPJ Teleorman, potrivit Agerpres.

Poliţiştii au fost sesizaţi de către paznicul în vârstă de 57 de ani cu privire la faptul că, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a surprins persoane care braconau.

„Din cercetări a reieşit faptul că, în jurul orei 22:00, trei persoane, dintre care două necunoscute de către paznici, folosindu-se de câini din rasa ogar, ar fi braconat, pe un fond de vânătoare. Totodată, în momentul când persoanele au fost surprinse de paznicii de vânătoare, două dintre acestea i-au agresat şi i-au ameninţat cu moartea. Ulterior, în urma verificărilor efectuate de poliţişti, au fost identificate şi celelalte două persoane care ar fi braconat, ca fiind doi bărbaţi, de 24 şi 27 de ani”, mai anunţă IPJ Teleorman.

Cei trei bărbaţi au fost reţinuţi, iar în cursul zilei de vineri judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Videle a dispus măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile, faţă de doi dintre aceştia.

Activitatea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale.

