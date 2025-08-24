Pe cine preferă bucureștenii la Primăria Capitalei. Rezultatele celor mai recente două sondaje de opinie

Un sondaj CURS, neasumat, referitor la intențiile de vot ale bucureștenilor cu privire la Primăria Capitalei, a fost urmat de un altul INSCOP, realizat la comanda PNL care a încercat să demonstreze că cifrele primului ar putea să fie eronate. Indiferent de ierarhii, știrea este că astăzi a început „bătălia sondajelor”, așa cum remarca Ciprian Ciucu, unul dintre posibilii candidați.

Sondajul CURS

În primul sondaj, primarul PSD al Sectorului 4 Daniel Băluţă este candidatul cel mai bine plasat în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei (24%), urmat de Cătălin Drulă (USR) la diferenţă de 4 procente (20%), pe locul al treilea, la egalitate, aflându-se Ciprian Ciucu şi Cristian Popescu Piedone (11%), conform datelor sondajului. În clasament urmează Anca Alexandrescu - 9%, Octavian Berceanu (REPER) - 7%, Mihai Enache (AUIR) - 6%, Diana Şoşoacă (SOS) - 5%, Vlad Gheorghe (DREPT) şi Ana Ciceală (SESNS) cu câte 3%.

La votul pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, primul loc revine USR, urmad de PSD, AUR, PNL şi POT.

Aproape jumătate dintre cei chestionaţi - 47%, consideră că alegerile locale în Capitală ar trebui organizate în 2026, argumentul fiind că acum nu există fonduri.

Sondajul INSCOP

Primarul sectorului 5, social-democratul Daniel Băluţă, se situează pe primul loc în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei și în sondajul INSCOP, dat publicității de PNL ca drept la replică la apariția primului. Conform unui comunicat PNL argumentul care a stat la baza publicării sondajului a fost că „alte forţe politice au început deja să manipuleze prin sondaje”, după apariţia unui sondaj CURS.

Băluță este urmat în sondajul INSCOP de primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu. Sondajul analizează două scenarii pentru candidatul AUR, nefiind înregistrate diferenţe majore nici în cazul în care acesta este liderul partidului George Simion şi nici dacă este vorba despre candidatura Ancăi Alexandrescu. În ambele variante, candidatul USR Cătălin Drulă este pe locul 4, cu un procent ceva mai mare în cazul unei candidaturi a Ancăi Alexandrescu.

Astfel, conform sondajului INSCOP, în cazul în care Anca Alexandrescu candidează din partea AUR, procentele sunt: Daniel Băluţă - 26,2%, Ciprian Ciucu - 23,8%, Anca Alexandrescu - 21,2%, Cătălin Drulă - 18,4%, Ana Ciceală - 8,5%.

În scenariul în care candidatul AUR este George Simion, intenţia de vot este: Daniel Băluţă - 26,9%, Ciprian Ciucu - 23,6%, George Simion - 22%, Cătălin Drulă - 16,9%, Ana Ciceală - 8,5%.

Sondajul a fost realizat în luna august, la comanda PNL, pe 1107 repondenţi, şi are o marjă de eroare de +/- 2,9%.

Reacția lui Ciprian Ciucu

„A început bătălia sondajelor. Mi-a displăcut profund cum toţi politicienii, şi am zis toţi, au scos sondaje contrafăcute sau au publicat ce le-a convenit. Unii cu mai mult bun simţ, confirmate de realitate (ex. ND) alţii cu mult tupeu. Pentru că hârtia sau documentele *.pdf suportă orice. Eu nu voi cumpăara niciodată protecţie prin sondaje şi nu voi minţi”, a scris Ciucu pe Facebook.

El invită alegătorii să creadă „doar acele sondaje făcute de case de sondaje care ştiu ce este ruşinea, care ţin la prestigiul lor”.

„Restul sunt pe bani. Pe bani mulţi şi sunt făcute la unul sau la altul în debara”, conchide Ciucu.

