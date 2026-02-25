Live TV

Video Pedeapsa lui Mario Iorgulescu, din nou analizată: procurorii cer verificarea reducerii condamnării. Ce înseamnă acest lucru

Data actualizării: Data publicării:
Mario Iorgulescu.
Mario Iorgulescu. Foto: @mario_iorgulescu_official/ Instagram

Procurorii contestă ultima reducere de pedeapsă în cazul lui Mario Iorgulescu la Instanța supremă.  Este vorba despre un recurs în casație, o cale extraordinară de atac prin care se verifică legalitatea unei hotărâri definitive de diminuare a pedepsei la 8 ani de închisoare. 

Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție vor analiza miercuri contra-atacul făcut de procurori în cazul lui Mario Iorgulescu.

Procurorii cer judecătorilor să analizeze modul în care a fost luată ultima decizie prin care a fost diminuată pedeapsa lui Iorgulescu la 8 ani, în urma prescrierii faptelor de conducere sub influența alcoolului și a drogurilor.

Mario Iorgulescu a fost condamnat pe fond la 13 ani și opt luni de închisoare. A scăpat o dată de pedeapsa veche, după ce magistrații de la Curtea Supremă i-au anulat condamnarea pentru omor și a rămas cu o pedeapsă mai mică.

În final, acesta are doar 8 ani de executat, însă este așteptată decizia magistraților de miercuri. 

Iorgulescu a plecat în 2019 de la o petrecere, deși era băut și drogat, s-a urcat în mașină și a intrat cu viteză într-un alt autoturism, iar șoferul respectiv a murit pe loc. De la acel accident, Mario Iorgulescu a fost scos din țară, iar de atunci se află în Italia.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
bilet loterie
4
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
5
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"
Digi Sport
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png (72)
Documente secrete ale lui Mussolini pentru întâlnirea cu Hitler, descoperite după 80 de ani la o licitație
profimedia-1062868771
ONU: Peste 600 de persoane au murit în 2026 încercând să ajungă în Europa prin Marea Mediterană
Mașină de poliție din Italia.
Hoți prinși în flagrant într-un apartament din Italia. „Am greșit locuința”, s-au scuzat înainte să plece
gabriela danca sustine o alocutiune
Distincţie acordată ambasadorului României în Italia la inaugurarea unei expoziţii dedicate lui Brâncuşi la Mercati di Traiano
Organs donated for transplant over Christmas Eve and Christmas Day
Cazul care a revoltat Italia. Un băiețel de 2 ani a murit în urma unui transplant cu o inimă „arsă de gheață”
Recomandările redacţiei
Ionuț Pucheanu.
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în...
jocuri de noroc pacanele
Primul primar care anunță că va scoate păcănelele din oraș. „Cât...
Scientists Move Hands Of Nuclear "Doomsday Clock" Forward
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul...
Ultimele știri
Ministrul Agriculturii: „Limitarea mărcilor proprii la 20% nu va scumpi produsele. Adaosul comercial trebuie să fie unitar”
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al armelor nucleare din Coreea de Nord (presă)
„Şcoală săracă – Ţară needucată”: sindicaliștii din educație și studenții protestează acum la Palatul Cotroceni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop chinezesc pentru zodia Capră, în 2026. Unul dintre cei mai norocoși ani din ultimul deceniu
Cancan
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de...
Fanatik.ro
Statul român mai încasează o palmă în falimentul Blue Air. Cum s-au topit 2 milioane de euro din amenda ANPC...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Gigi Becali îl face praf pe Radu Miruţă după ce ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare: “Ce...
Adevărul
Eroarea lui Putin care va costa curând Rusia. Expert în spațiul ex-sovietic: „Nu există nicio cale să iasă...
Playtech
Elena Udrea și Dorin Cocoș, imagini care au reaprins speculațiile, la 13 ani de la separare. Momentul care a...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Italienii au dat verdictul în privința lui Chivu în miez de noapte, după ce Inter a fost eliminată din...
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Cine sunt cei trei copii ai lui Martin Short. Actorul și-a pierdut soția în 2010, iar acum fiica lor s-ar fi...
Adevarul
„Mica recalculare”, după mai bine de un an de așteptare: „Și-au bătut joc de pensionari”/ „De ce trebuie să...
Newsweek
Veste excelentă pentru pensionari. CASS la pensiile peste 3.000 lei, analizată de CCR. Miza: 1.000.0000.000€
Digi FM
E star mondial, dar are un regret cât se poate de normal. Ce l-a făcut pe Messi să spună că se simte "cumva...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Fiica lui Martin Short, găsită moartă în locuința sa. Katherine s-ar fi sinucis, potrivit anchetatorilor...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...