Procurorii contestă ultima reducere de pedeapsă în cazul lui Mario Iorgulescu la Instanța supremă. Este vorba despre un recurs în casație, o cale extraordinară de atac prin care se verifică legalitatea unei hotărâri definitive de diminuare a pedepsei la 8 ani de închisoare.

Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție vor analiza miercuri contra-atacul făcut de procurori în cazul lui Mario Iorgulescu.

Procurorii cer judecătorilor să analizeze modul în care a fost luată ultima decizie prin care a fost diminuată pedeapsa lui Iorgulescu la 8 ani, în urma prescrierii faptelor de conducere sub influența alcoolului și a drogurilor.

Mario Iorgulescu a fost condamnat pe fond la 13 ani și opt luni de închisoare. A scăpat o dată de pedeapsa veche, după ce magistrații de la Curtea Supremă i-au anulat condamnarea pentru omor și a rămas cu o pedeapsă mai mică.

În final, acesta are doar 8 ani de executat, însă este așteptată decizia magistraților de miercuri.

Iorgulescu a plecat în 2019 de la o petrecere, deși era băut și drogat, s-a urcat în mașină și a intrat cu viteză într-un alt autoturism, iar șoferul respectiv a murit pe loc. De la acel accident, Mario Iorgulescu a fost scos din țară, iar de atunci se află în Italia.

