Peiu, despre economia României înaintea consultărilor de la Cotroceni: „Pierdem cam 2,3 miliarde de euro pe lună”

Liderul grupului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, atrage atenția asupra situației economice a României, chiar în ziua în care partidele parlamentare sunt chemate la consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier.

Peiu susține că, în primele șapte luni ale anului, ieșirile de capital au depășit intrările, iar investițiile străine directe s-au redus puternic față de perioada similară din 2025. Senatorul reclamă, de asemenea, nivelul ridicat al costurilor la care statul se împrumută.

„Despre ce nu va sufla nimeni un cuvânt astăzi la Cotroceni”, a transmis Petrișor Peiu, prezentând o serie de cifre pe care le consideră relevante pentru situația economică a României.

Potrivit liderului senatorilor AUR, „în primele 7 luni ale anului, au ieșit din țară 110 miliarde de euro și au intrat doar 94 de miliarde de euro. Pierdem cam 2,3 miliarde de euro pe lună”.

Peiu susține că și investițiile străine au înregistrat o scădere semnificativă.

„Investițiile străine s-au prăbușit: 1,12 miliarde de euro pe primele 7 luni din 2026 față de 5 miliarde de euro pe primele 7 luni din 2025”, afirmă senatorul.

În mesajul său, acesta indică și nivelul dobânzilor la care România se finanțează pe termen lung.

„Dobânda la care se împrumută statul pe termen lung (10 ani) a atins 7,3% pe an și crește continuu din luna iulie”, susține Peiu.

Liderul senatorilor AUR pune aceste date în legătură cu discuțiile politice de la Cotroceni și lansează o întrebare privind sustenabilitatea situației economice: „De fapt, zâmbetele false și pantofii cu talpa roșie nu ajută de loc să găsim răspunsul la întrebarea nerostită: cât timp mai rezistă statul român și economia cu aceste cifre?”

Peiu a criticat în ultimele luni și evoluția datoriei publice. Într-o declarație din august, acesta afirma că datoria guvernamentală ajunsese la 1.194 de miliarde de lei, reprezentând 61,4% din PIB, și susținea că numai în primele cinci luni ale anului datoria crescuse cu 57 de miliarde de lei.

Președintele Nicușor Dan îi cheamă joi, 17 septembrie, la consultări pe reprezentanții formațiunilor parlamentare, pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Consultările au început la ora 09:00 cu PSD, AUR fiind programat la 09:30, urmat de PNL, USR, UDMR și celelalte grupuri parlamentare.

Criza guvernamentală durează de peste patru luni, iar după desemnarea premierului, candidatul va trebui să formeze Guvernul și să obțină votul de încredere al Parlamentului.

Editor : Ana Petrescu