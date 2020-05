Pensii mai mari cu 40%? Dăianu: Este o temă foarte suculentă, 5 milioane de oameni așteaptă asta, dar ar fi ca un detonator

Majorarea pensiilor pune în pericol bugetele României pe următorii doi ani, spune ministrul Finanțelor. Și ministrul Muncii Violeta Alexandru a evitat să spună cu cât vor crește pensiile. Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a explicat la Digi24 că dacă pensiile ar crește cu 40%, deficitul bugetar ar urca spre 6% în 2021 și spre 7% în 2022. Ar fi grozav să creștem pensiile dacă am avea de unde, a spus Dăianu.

Legea care prevede majorarea pensiilor creează probleme de sustenabilitate bugetului pentru următorii doi ani şi atât instituţiile financiare internaţionale, cât şi agenţiile de rating au arătat că reprezintă un risc major pentru sănătatea economiei, a afirmat ministrul Finanţelor, Florin Cîţu.

"Vă spun o părere personală: este clar că această lege a pensiilor creează probleme de sustenabilitate bugetului nu numai pentru 2020, dar şi pentru 2021 şi 2022. Doar pentru 2020 înseamnă 10 miliarde de lei la buget, plus 30 miliarde de lei în 2021, bani care nu există şi trebuie împrumutaţi. Şi trebuie negociată această stabilitate a bugetului cu instituţiile internaţionale, cu investitorii. Există o problemă, iar eu voi prezenta două scenarii premierului, Guvernului, cu tot ceea ce înseamnă cheltuieli în perioada următoare, inclusiv Legea pensiilor, evoluţia cheltuielilor, dar şi riscurile aferente. Scenariile fără riscuri nu au niciun sens. Apoi decizia va fi una politică.

Sunt un ministru responsabil şi precaut. Mă pregătesc cu o rectificare bugetară care să îmi asigure sustenabilitatea atât în 2020 dar şi pe viitor. Nu vreau să aruncăm ţara în haos doar cu decizii pripite sau cu decizii politice", a declarat Cîţu luni seara.

Ministrul a precizat la România TV că atât legea pensiilor cât şi alte legi care au trecut prin Parlament nu au sursă de finanţare, iar pentru a nu destabiliza economia trebuie făcute alte sacrificii.

Violeta Alexandru: "Să nu aveți îndoială cu privire la creșterea pensiilor"

Și ministrul Muncii Violeta Alexandru a evitat să spună cu cât vor crește pensiile.

"Știu că întreaga echipă dorește creșterea pensiilor. Rămâne să vedem care e situația în buget. Să nu aveți îndoială cu privire la creșterea pensiilor", a declarat Violeta Alexandru.

Daniel Dăianu: Ar fi grozav să creștem pensiile dacă am avea de unde

Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a explicat la Digi24 că dacă pensiile ar crește cu 40%, deficitul bugetar ar urca spre 6% în 2021 și spre 7% în 2022.

"Arată clar că, din păcate, la orizontul lui 2025 am ajunge cu datoria publică la peste 50% din PIB și în 2030 la 90%.

Chiar și pensionarii își dau seama că nu se pot crește pensiile în condițiile care sunt în țară. Avem încasări puține. O asemenea creștere de 40% ar fi ca un detonator, sigur ne-am retrograda și în acest an avem dificultăți cu finanțarea României.

Noi am pornit cu deficite mari, externe, noi nu am strâns rezerve în vremurile bune, trebuie ca cetățenii români să câștige mai bine acasă, să nu mai fie migrațiune. Activitatea economică este în declin marcant.

Ar fi grozav să creștem pensiile dacă am avea de unde. Dar ce facem cu sutele de mii de oameni care nu își găsesc de lucru după ce trecem de faza complicată a acestei crize?

Nu cred că vom ieși din acest impas bugetar fără să avem un grad de colectare mai bun și chiar să trecem la un alt sistem de impozitare.

Romania e în procedura de deficit excesiv, dacă am merge pe legislația actuală am colecta deficite de peste 10%, am fi excluși de pe piață.

Nu ne putem împrumuta cât vrem, ci cât putem.

Ca să ai resurse trebuie să ai colectare, statul trebuia să ia decizii înțelepte să nu ajungem în șanț. În regiune ratingurile sunt peste cele ale României.

La o creștere de 40% am da drumul la o bombă, iar apoi imediat va veni un program de austeritate. La un program de austeritate, cine ar fi afectat, dacă nu oamenii care au veniturile cele mai mici? Șmecherii se descurcă întotdeauna.

Vreau ca toate partidele să înțeleagă!

Este un an în care se va tolerat un deficit mai mare, dar doar în anumite condiții.

Cel puțin această temă trebuie să fie exclusă din dezbaterea politică.

Este o temă foarte suculentă, sunt 5 milioane de oameni care așteaptă, dar sunt și celelalte milioane de oameni sau aproape un milion de oameni care nu mai au salarii cum se cuvine. Sunt familii unde ambii părinți au salariile serios amputate și au copii. De ce nu discutăm și așa ceva?", a explicat președintele Consiliului Fiscal, la Digi24.

