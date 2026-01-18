Pentagonul pregătește aproape 1.500 de soldați pentru o posibilă intervenție în Minnesota (presă)

Departamentul Apărării al SUA a cerut unui număr de aproape 1.500 de soldaţi să fie pregătiţi pentru o posibilă desfăşurare în Minnesota, a relatat, duminică, Washington Post, citând oficiali din domeniul apărării.

Armata se pregăteşte să desfăşoare unităţi în statul din Midwest dacă violenţele escaladează, a precizat Washington Post, scrie News.ro.

Proteste au loc de câteva zile la Minneapolis împotriva numărului mare de agenţi ai Serviciului de Imigrare şi Control Vamal (ICE) pe străzile oraşului.

Preşedintele Donald Trump a ameninţat că va invoca Legea Insurecţiei, o lege datând din 1807 care îi permite să desfăşoare armata pe teritoriul american în timpul revoltelor pentru a menţine ordinea publică, dacă statul nu împiedică protestatarii să vizeze agenţii ICE.

„Dacă politicienii corupţi din Minnesota nu respectă legea şi nu împiedică agitatorii profesionişti şi insurgenţii să atace patrioţii ICE care încearcă doar să-şi facă treaba, voi implementa INSURRECTION ACT”, a scris Donald Trump, joi, pe reţeaua sa Social Truth.

