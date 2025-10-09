Live TV

Percheziţie la o persoană din Prahova care organiza tombole false pe Facebook

Data publicării:
Foto Profimedia

Poliţiştii prahoveni de investigare a criminalităţii economice au efectuat, joi, o percheziţie domiciliară în judeţ într-un dosar penal privind desfăşurarea fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc.

„În urma cercetărilor efectuate a reieşit faptul că, pe parcursul anului 2025, o persoană ar fi desfăşurat, în mod repetat şi organizat, activităţi ce intră în sfera jocurilor de noroc - respectiv organizarea de tombole online, fără a deţine licenţă sau autorizaţie emisă de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, prin intermediul reţelelor sociale”, arată Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că un bărbat ar fi organizat pe Facebook tombole false, percepând taxe de înscriere pentru participanţi şi promiţând drept premii maşini sau diverse sume de bani.

În urma descinderilor, o persoană a fost dusă la audieri.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Ploieşti.

