Percheziții ale procurorilor DNA la Universitatea „Ovidius” din Constanța. Acțiunea vizează Facultatea de Medicină Data publicării: 04.09.2026 10:50 Foto: Universitatea „Ovidius” din Constanța Facebook Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, vineri, percheziții la Facultatea de Medicină din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța. Potrivit unor surse locale, procurorii anticorupție au descins vineri dimineață la Universitatea „Ovidius”, acțiunea vizând Facultatea de Medicină, scrie News.ro.Până la ora transmiterii acestei știri, DNA și reprezentanții Universității „Ovidius” nu au oferit informații oficiale despre percheziții sau despre ancheta în cadrul căreia acestea au loc.Universitatea „Ovidius” din Constanța are o vechime de 35 de ani și cuprinde 16 facultăți. Editor : Ana Petrescu Etichete: dna perchezitii facultatea de medicina universitatea ovidius constanta ovidius constanta Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Medicul endocrinolog explică ce obicei... 2 Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate condus de China și Rusia... 3 „Radarele care zâmbesc”, montate în aproape 150 de localități. Cum funcționează noile... 4 Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul... 5 Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi...