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Percheziții ale procurorilor DNA la Universitatea „Ovidius” din Constanța. Acțiunea vizează Facultatea de Medicină

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universitatea Ovidius constanta
Foto: Universitatea „Ovidius” din Constanța Facebook
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Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, vineri, percheziții la Facultatea de Medicină din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța.

Potrivit unor surse locale, procurorii anticorupție au descins vineri dimineață la Universitatea „Ovidius”, acțiunea vizând Facultatea de Medicină, scrie News.ro.

Până la ora transmiterii acestei știri, DNA și reprezentanții Universității „Ovidius” nu au oferit informații oficiale despre percheziții sau despre ancheta în cadrul căreia acestea au loc.

Universitatea „Ovidius” din Constanța are o vechime de 35 de ani și cuprinde 16 facultăți.

Editor : Ana Petrescu

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