Live TV

Percheziții DNA în județul Brașov, la mai multe instituții: suspiciuni de corupție din partea unor funcționari publici

Data actualizării: Data publicării:
DNA-Romania-1

Procurorii DNA fac, joi, 18 percheziţii în Braşov, la persoane şi instituţii suspectate de infracţiuni de corupţie. Faptele ar fi fost comise în acest an.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie –  Serviciul teritorial Braşov efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie săvârşite în cursul anului 2025, de către funcţionari publici şi complici ai acestora”, anunţă un comunicat de presa de joi al DNA.

Potrivit sursei citate, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 18 locaţii situate pe raza judeţului Braşov, dintre care patru sunt sediile unor instituţii publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăţi comerciale.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
exercitiu militari romani, bucuresti
2
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
3
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații...
Un bărbat dă mâna cu o femeie
4
Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, vor primi o...
Cine sunt muncitorii filipinezi care au venit în România. Foto Getty Images
5
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea...
Beat la volan, fotbalistul român s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul orașului. Ce alcoolemie avea
Digi Sport
Beat la volan, fotbalistul român s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul orașului. Ce alcoolemie avea
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bloc rahova explozie conducta gaz
Noi date din ancheta privind explozia blocului din Rahova: când au...
guvern
Oficial. Guvernul a stabilit data alegerilor pentru Primăria...
nicusor dan 3
Nicușor Dan demontează temerile privind un atac al Rusiei în Europa...
Președintele Nicușor Dan și deputatul USR, Cătălin Drulă.
Cătălin Drulă „se bazează” pe susținerea lui Nicușor Dan în cursa...
Ultimele știri
Conference League. Universitatea Craiova - Noah, diseară, de la 22:00, pe Digi Sport 1. Oltenii pornesc favoriți
Doi jurnaliști ucraineni au fost uciși în urma unui atac cu dronă lansat de armata lui Putin
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: Un sistem de plăți eficient și securizat creează încredere, susține dinamismul afacerilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Dosarul de evaziune fiscală în comerțul cu mașini second-hand: doi inculpați, sub control judiciar. Cauțiune de un milion de lei
medici cu mana oe burta unei gravide
Surse: Spitalul din Constanța unde o tânără a murit după naștere a figurat ca hotel timp de 14 ani. Rogobete: Am găsit avize „din pix”
florentina ionita radu 3
Nicușor Dan a trecut-o în rezervă pe șefa Spitalului Militar Central, general-maior Florentina Ioniță, acuzată de corupție
vaccin covid-19
Asistentă medicală din Gorj, condamnată la 7 ani de închisoare pentru vaccinări fictive contra cost
BUCURESTI - FLORENTINA IONITA - DNA - 16 OCT 2025
Corupție la Spitalul Militar Central: Alți 18 angajați sunt urmăriți penal de DNA, pe lângă șefa Florentina Ioniță. Acuzațiile oficiale
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ne pregătim înainte de ora de iarnă 2025? 9 lucruri pe care le poți face ca să te acomodezi mai repede
Cancan
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată...
Fanatik.ro
Fotbalistul FCSB care rupe plasele la antrenament: “E în top 3! S-a schimbat brusc”. Ce se întâmplă cu...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Cine este Bologna, adversara de 272 milioane de euro a lui FCSB în Europa League. Golgheterul la zi din Serie...
Adevărul
Faza critică a războiului: Cum rezistă Ucraina și ce arată evoluțiile recente despre limitele strategiei ruse
Playtech
'Dacă mama mi-a făcut act de vânzare-cumpărare cu întreţinere, fraţii mai pot face ceva?'. Demersurile legale
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi Sport
”Moment extrem de stânjenitor”, în direct la TV! ”Hai, mai întinde-te puțin”
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
"Sunt un om simplu, simplu". Colin Farrell, odată cunoscut ca un "bad boy", a lăsat petrecerile pentru natură...
Adevarul
Turcii scriu că Hagi se mută din România. „Regele” s-ar fi întâlnit deja cu agenți imobiliari
Newsweek
Pensia crește cu 5% în Marea Britanie, la 1.900€. Pensia în România de 3 ori mai mică și va scădea
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
UTV
Gestul care a făcut-o pe Adela Popescu să plângă: mesajul emoționant al fiului său