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Video Percheziții DNA la Direcția de Permise din Ilfov. Mita primită de polițiști ar fi ajuns până la 500 de euro pe caz (surse)

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Foto: Inquam Photos / Liviu Florin Albei
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Direcția Națională Anticorupție (DNA) face marți dimineață mai multe percheziții într-un dosar de corupție la Direcția de Permise și Înmatriculări Ilfov, potrivit unor surse Digi24.

Anchetatorii ridică probe într-un dosar în care mai mulți polițiști sunt bănuiți de luare de mită pentru a rezolva mai repede anumite situații ale unor cetățeni.

Potrivit surselor citate, este vorba de bani dați pentru a sări peste rând, a urgenta procedurile de înmatriculare sau a schimba rezultatul probei practice de la examenul auto. 

În unele cazuri, sumele oferite ar fi ajuns până la 500 de euro. 

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în cursul anului 2026, a unor infracțiuni de corupție de către polițiști din cadrul Serviciului de permise și înmatriculări Ilfov și complici ai acestora, din rândul unor angajați ai școlilor de șoferi.

Aceștia ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pentru programarea preferențială, „peste rând”, a unor persoane la proba practică pentru obținerea permisului de conducere, facilitarea promovării acestei probe, precum și urgentarea soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere, respectiv emiterea certificatelor și a plăcuțelor de înmatriculare”, a transmis DNA, oficial. 

Editor : M.G.

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