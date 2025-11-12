Percheziții DNA la Primăria Cluj-Napoca. Surse: sunt vizați doi directori din instituție

Percheziții ale procurorilor Direcției Naționale Anticorupție au loc miercuri la Primăria Cluj-Napoca. Potrivit surselor Digi24, vizați ar fi directorul direcției tehnice și șefa serviciului de achiziții.

Procurorii DNA au descins în această dimineață la sediul Primăriei din Cluj-Napoca, iar surse apropiate anchetei susțin că ar fi fost sigilate mai multe birouri din primărie de către anchetatori. Vizați în anchetă ar fi directorul direcției tehnice și șefa serviciului de achiziții, spun sursele Digi24. Deocamdată nu se cunosc concret motivele perchezițiilor și nici prejudiciul vizat de anchetă.

Reprezentanții primăriei au comunicat faptul că au pus la dispoziția organelor de anchetă toate documentele solicitate în cadrul demersului desfășurat de către procurorii DNA și că activitatea primăriei nu a fost afectată de către aceste percheziții.

Ancheta este în desfășurare și, cel mai probabil, pe parcursul zilei de astăzi, reprezentanții DNA vor comunica motivele percheziției, dar și cine este concret vizată în anchetă.

