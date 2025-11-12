Live TV

Percheziții DNA la Primăria Cluj-Napoca. Surse: sunt vizați doi directori din instituție

Data actualizării: Data publicării:
Sigla Directiei Nationale Anticoruptie, in Bucuresti, vineri 26 februarie 2016.
Foto: Octav Ganea/ Inquam Photos

Percheziții ale procurorilor Direcției Naționale Anticorupție au loc miercuri la Primăria Cluj-Napoca. Potrivit surselor Digi24, vizați ar fi directorul direcției tehnice și șefa serviciului de achiziții.

Procurorii DNA au descins în această dimineață la sediul Primăriei din Cluj-Napoca, iar surse apropiate anchetei susțin că ar fi fost sigilate mai multe birouri din primărie de către anchetatori. Vizați în anchetă ar fi directorul direcției tehnice și șefa serviciului de achiziții, spun sursele Digi24. Deocamdată nu se cunosc concret motivele perchezițiilor și nici prejudiciul vizat de anchetă.

Reprezentanții primăriei au comunicat faptul că au pus la dispoziția organelor de anchetă toate documentele solicitate în cadrul demersului desfășurat de către procurorii DNA și că activitatea primăriei nu a fost afectată de către aceste percheziții.

Ancheta este în desfășurare și, cel mai probabil, pe parcursul zilei de astăzi, reprezentanții DNA vor comunica motivele percheziției, dar și cine este concret vizată în anchetă.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
Pașaport rusesc
4
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
portiune de autostrada
5
Șeful CNAIR: Până la finalul lui 2026 se va putea circula de la Boiţa la Nădlac pe...
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Digi Sport
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Președintele Nicușor Dan
Nicușor Dan: Serviciile de informații vor fi implicate în lupta...
FED CONFERINTA NICUSOR 300725_28297
Nicușor Dan prezintă strategia națională de apărare: „Conceptul este...
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
Coaliția pregătește măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc...
NATO Bucharest Nine (B9) meeting in Vilnius
Nicuşor Dan: Există o tensiune socială la adresa magistraţilor, orice...
Ultimele știri
Ce spune Nicușor Dan, întrebat dacă va face numirea șefilor serviciilor de informații până la finalul anului
România ar putea avea mai puțini deputați și senatori. Care va fi numărul legiuitorilor după modificările legislative, potrivit UDMR
Kelemen Hunor, despre pensiile magistraților: „Dacă cineva crede că, permanent, poate să pună presiune pe clasa politică, se înșală”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Radu Miruță, ministrul Economiei.
Ministrul Economiei a sesizat DNA privind numirea conducerii ROMARM. „Au considerat că şefii lor trebuie să fie super şefi”
BUCURESTI - PARLEMENT - CDEP - DEPUNERE JURAMANT - 21 DEC 2024
Deputatul PSD cu bolid de lux nedeclarat, trimis în judecată de DNA după ce ar fi mințit poliția pentru o amendă de viteză
Palatul-Telefoanelor-Cluj
Palatul Telefoanelor din Cluj-Napoca
Mihai Barbu.
Mihai Barbu a demisionat de la conducerea Autorității pentru Reformă Feroviară, după ce a fost plasat sub control judiciar
radu marinescu
România accelerează drumul spre OCDE: cooperare strânsă cu procurorii din rețeaua internațională anticorupție. Mesaj de la București
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Fanatik.ro
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani. Nidia, fata maestrului, în lacrimi
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Antrenor secund bombă pentru Filipe Coelho la Universitatea Craiova! A fost principal la FCSB. Exclusiv
Adevărul
Indiciile care arată că Putin are „birouri-clonă” care îi permit să pretindă că se află la Moscova. Cum își...
Playtech
Gradele urcă din nou în termometre. Unde se încălzeşte vremea în următoarele zile
Digi FM
Dan Negru, reacție după decesul lui Horia Moculescu: „De la el și de la Vadim Tudor am învățat multe despre...
Digi Sport
Emma Răducanu, așa cum n-ai mai văzut-o niciodată
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
Cum îi tratează Dakota Fanning pe tinerii actori pe platourile de filmare: „Asta apreciam când eram mai...
Adevarul
Cortina de sârmă ghimpată a României anilor '80, între frontieriști și grăniceri. Tânăra care a născut în...
Newsweek
La ce bănci au intrat deja pensiile pe card? Când virează banii CEC, ING, BCR, BRD, Transilvania, Raiffeisen?
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Cum arată azi fata Bond din "Die Another Day". A jucat cu Tom Cruise și Ben Affleck, are 46 de ani și doi...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...